Vitrina: Camila Moreno, Perrosky, Lanza Internacional y más

Con un ingente flujo de música y productos culturales que aparecen regularmente, a menudo se hace difícil decidir uno para empezar. Por ello, cada semana, Culto ofrece una lista con algunas novedades interesantes.

Camila Moreno - “Cerca”

El inminente nuevo álbum de la cantautora chilena tiene un nuevo sencillo de adelanto. Se trata de la canción “Cerca”, una composición de un poco más de cuatro minutos en que la artista desarrolla su habitual gusto por las máquinas y los timbres de facturación electrónica para desarrollar una imaginería futurista que remite a una historia de amor post apocalíptica entre una cyborg y una mutante.

La canción, producida por Moreno junto a Iván González, reunió a un envidiable equipo de trabajo: en la producción ejecutiva estuvo Cristián Heyne; en la mezcla, Pablo Stipicic; y en el mastering, Chalo González.

Pero no es solo una canción. Con su habitual interés por desarrollar el lenguaje transmedia, Moreno estrenó el primer capítulo de una historieta virtual, en la previa de su concierto online -y sin público- que ofreció desde el club Blondie el pasado jueves 24. Con ella, la artista deja en claro su intención de desarrollar a varios niveles la narrativa que cruza su próximo disco -el cuarto de su carrera-, pero ante todo, nos señala una vez más la ambición de una creadora que se ha empeñado en extender en su totalidad el sentido de dicha palabra.

Gianluca - “TLNH”

Uno de los cortes del recién estrenado mixtape G LOVE 2, es “TLNH”, el sencillo que reúne al trapper chileno con el canadiense Ramriddlz. Una colaboración desarrollada sobre una base musical que remite a los primeros años del artista.

“La canción me gusta mucho, tiene una vibra muy buena onda -explica en un comunicado-. Es muy sensual y sexual, pero también es muy suave y se hace tranquila para escuchar. Es muy importante para mí porque Ramriddlz es un referente súper importante para mí y nunca pensé en colaborar con él”.

El tema además cuenta con un videoclip oficial en animación realizado por el artista El Bopa. En este se desarrolla una historia de amor en tiempos de videjuegos y realidad virtual. “Usamos elementos característicos de mis dibujos con una estética medio retro de pixel, jugando también con la realidad”, explica Gianluca.

Paz Court - La Fuerza

Paz Court

Una nueva etapa es la que presenta la cantautora Paz Court en su tercer trabajo de estudio, titulado, apropiadamente, La Fuerza. Un álbum de nueve canciones en que la artista radicada en México se acerca al folclor latinoamericano desde una perspectiva más oscura y social, en que mezcla los instrumentos acústicos con sonidos electrónicos. También cuenta con las colaboraciones de Ángel Parra, Fernando Milagros, Natisú y los mexicanos el David Aguilar y Ampersan.

“Este álbum marca el comienzo de una nueva etapa en mi carrera después de dos discos con un espíritu más primaveral -explica Court-. Busqué alejarme de territorios conocidos o familiares y tomé la decisión de volcarme a un lugar más oscuro y visceral, con mucha influencia de Violeta Parra, y especialmente en el uso de temáticas sociales a través del folklore y ese espíritu suyo que invita a desarmar las estructuras”.

Aunque el set de canciones (del que ya se conocían “Pajarillo Negro”, “La Noche Oscura”, “Somos” y “Hoy planté una Rosa”), fue compuesto desde principios de 2019 (a excepción de “Ausencia” original de Violeta Parra), la autora lo siente especialmente contingente. “Es un disco que está muy en sintonía con los tiempos que estamos viviendo, todos sintiéndonos igual de vulnerables y con la sensación de que hay algo que no da para más y su curso natural es el cambio, una transformación que no está exenta de dolor”.

Bronko Yotte - “Esasi”

Bronko Yotte. Foto: Valentina Palavecino

Tras revelar los primeros adelantos de su próximo álbum, Fuero Interno (pasaron “Matanga”, “Galvano” y “Piola” en colaboración con Gianluca), Bronko Yotte revela un nuevo single, “Esasi”. Una canción, en que con sus guiños al hip hop inglés, desarrolla una reflexión sobre la fama como medida del éxito en la escena musical.

“La canción es una mirada a la motivación de ser famoso, de ser querido, de verse bien todo lo posible y lo más a menudo posible -explica Bronko-. De sentirse seguro en un canon reconocible. Y que sea esa preocupación la que te signifique más aprobación, especialmente en internet. Hubo un momento en que sentí que ésa era la única o la principal forma de que a alguien en mi rubro (y en general) le vaya bien, pero a la vez me creí incapaz de seguirle el paso a esa práctica, y esto me dificultaba proyectarme hacia el futuro”.

En conversación con Culto, el músico ya había adelantado que esa idea también articuló el sencillo “Galvano”. La razón es que el nuevo álbum -que saldrá el próximo 9 de octubre-, propone una mirada más cruda sobre la realidad. “Ser rapero me parece en gran medida un estereotipo, y aunque me gusta rapear, los estereotipos me dan urticaria -explicó-. Este no es un disco más amargo, necesariamente; es un disco más humano, a lo mejor. Vengo con ganas de hablar de verdad”.

Perrosky - Uno de verdad

Perrosky

Tras cuatro años, Perrosky, el dúo de los hermanos Gómez, vuelve a publicar un largaduración, titulado Uno de verdad. Pero en esta ocasión, debido a la pandemia, el guitarrista Alejandro Gómez volvió a los orígenes del proyecto.

Tal como lo hizo con Añejo, el primer trabajo publicado bajo su alias artístico, Gómez trabajó la composición, grabación y producción de los diecisiete temas del álbum de forma individual. Algunas son composiciones creadas en el último tiempo, otras fueron desarrolladas a partir de ideas inconclusas.

Entre los tracks, de sonido Lo-Fi, hay una interesante adaptación del clásico “El cóndor pasa”, que muestra uno de los guiños de Perrosky hacia la canción latinoamericana. Ya lo resume con acierto el cantautor Leo Quinteros en una reseña que escribió para el sitio web de Algorecords. “Perrosky es un guitarrista avanzado, dueño del blues y amigo de Atahualpa”.

Lanza Internacional & Andrew Innes - “Despertar”

Mauricio Durán, Ricardo Nájera y Francisco Durán formaron Lanza Internacional hace cuatro años en México.

Con las guitarras eléctricas de sabor setentero a tope, el nuevo sencillo del trío Lanza Internacional se adentra en una estética diferente a lo que ya se les conocía. Pero además presenta un momento estelar en que el grupo de los hermanos Francisco y Mauricio Durán, junto al baterista mexicano Ricardo Nájera, consiguió la colaboración del guitarrista Andrew Innes, integrante de los escoceses Primal Scream, una de sus bandas favoritas

“Están lejos dentro de nuestras bandas favoritas, así que haberlos conocido y que Andrew se haya querido sumar de tan buena gana, la verdad es que es un privilegio”, explicó Mauricio Durán a La Tercera.

Este lanzamiento es parte de la estrategia del trío de publicar su nuevo material a partir de cada canción de forma individual, en vez de revelar el álbum completo. “Con las plataformas se han ido borrando ciertas barreras; yo tengo un hijo de 12 años y puede escuchar desde un tema de videojuegos a folclor y para él tiene esa misma importancia. Entonces hay variedad y es bueno que el público sea educado en esa amplitud”, explicó Durán a Culto en agosto.

Felipe Schuster, Sabina Odone y Javier Barría - “Parece una mentira”

La balada latina clásica, popularizada por nombres como Juan Gabriel o Roberto Carlos, inspira la nueva canción del chileno Felipe Schuster. Una delicada canción que combina los timbres cálidos de la guitarra acústica, cuerdas, teclados y una prístina guitarra eléctrica que se cuela de cuando en cuando.

Para este sencillo, Schuster reunió un equipo de colaboradores de excepción. En las voces comparte créditos con la cantautora chilena radicada en México, Sabina Odone; la producción musical, coros, arreglos y mezcla, estuvo a cargo de Javier Barría; y en la batería, uno de los nombres capitales del instrumento en Chile en los últimos años, el también integrante de Matorral, Ítalo Arauz.

De profesión abogado, y especializado en temas de derechos de autor, Schuster ha desarrollado una interesante carrera musical que cuenta con dos discos (Atiempo y La Montaña) y varios sencillos lanzados de forma consecutiva desde 2018.

Intimate Stranger - Not waiting for anything

El dúo de Tessie Spoljaric y Lautaro Vera vuelve con un trabajo de solo seis canciones grabadas entre marzo y agosto, en plena cuarentena. En este, desarrollan una vez más su clásico sonido con guiños al postpunk, sostenido sobre capas de teclados y guitarras, en que las voces de ambos flotan en reverb y delay.

“El disco tiene un sonido espacial y claustrofóbico, que mezcla el rock, el shoegaze, el goth y el indie”, explica el grupo en un comunicado.

Se trata de un material breve, en que hay solo tres canciones originales, más una versión acústica de una de ellas (“Mist”) y dos nuevas grabaciones para temas de su álbum debut, Life Jacket (“The Chase” y “Back In The Box”).

Reptila & Michelle Espinoza - “Canto llévate mi llanto”

Andrea Zárate y Maite Rojas son un dúo que bajo el nombre de Reptila, trabaja una mezcla de sonidos entre las percusiones afrolatinas y la electrónica. El resultado se puede escuchar en el sencillo “Canto llévate mi llanto”, que es un adelanto de un álbum titulado Xeonogenesis.

El sencillo reúne a las artistas con la cantante Michelle Espinoza, una de las fundadoras de Mamma Soul a quien definen como “una referente, parte de la generación de valientes que nos abrieron camino en este rubro tan masculinizado; una de las primeras cantantes en componer una banda de mujeres. Quisimos plasmar esa fortaleza e impetuosidad en la canción”.

Además, la canción contó con la participación de Paulo Pereyra (Paulopulus) en la producción musical, y de Nicolás Carrasco (Foex), en la mezcla y masterización.

Wild Parade - Sick City

Wild Parade

Tras un lustro de carrera, el proyecto Wild Parade, liderado por el guitarrista “Sam” Maquieira (The Ganjas, The Versions), entrega un nuevo trabajo de estudio, titulado Sick City. Inspirado por la idea de hablar sobre un futuro distópico dominado por las máquinas, el trabajo desarrolla diferentes variantes del hard rock, que demuestra la versatlidad del trío completado por “Nes” Rodríguez en la batería y Andrés “Antaños” Jorquera en el bajo.

Desde los riffs acelerados de “Side by Side” a la contundente “Pestilence”, que se emparenta con los primeros registros de las bandas de trash ochenteras, especialmente por el doble bombo de “Nes” -por momentos recuerda a pasajes del Kill 'em all de Metallica-, el álbum cruza distintas sonoridades dentro del universo del rock pesado. En general las composiciones se estructuran en secciones que aportan frescura y hacen del álbum una interesante experiencia auditiva.

Grabado en cinta análoga, al viejo estilo, y mezclado por el productor Jack Endino, Sick City está disponible en formato digital en las plataformas, pero también tendrá un tiraje limitado en cassettes, para quienes aún degustan la música en aquel formato. El headbanging, eso sí, está garantizado.

Sobre lo nuevo de Fleet Foxes, Ana Tijoux y Como Asesinar a Felipes, puedes leer sus respectivas entradas.