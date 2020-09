El destino de Miguel, un viaje a Okinawa y el regreso de Ali: todo lo que sabemos de Cobra Kai temporada 3

Por allá en 1984, fue estrenada una película que hablaba de un joven recién llegado a California llamado Daniel Larusso (Ralph Macchio), quien sufre bullying por parte de sus nuevos compañeros de escuela -liderados por Johnny Lawrence (William Zabka)-, y es amparado por el Señor Miyagi, un anciano japonés que le enseña el arte del karate.

Bajo el título Karate Kid, la película fue una de las narrativas ochenteras que se enfocaba en el “chico bueno" que -tras un arduo entrenamiento- lograba vencer al “chico malo” en un torneo local, ganando el respeto de los suyos.

Sin embargo, más de 30 años después, fue estrenada una serie que, además de viajar en el tiempo, muestra otra cara de la moneda: el supuesto chico matón en realidad tenía serios problemas afectivos que lo hicieron refugiarse en su dojo de karate, y nunca logró recuperarse de la derrota que concretó la patada final de Larusso.

Cobra Kai debutó en 2018 en Youtube Red, con dos episodios gratuitos y la serie completa disponible solo para suscriptores. Si bien tuvo críticas positivas, no fue vista masivamente debido al escaso alcance que tuvo la plataforma de streaming en comparación con gigantes como Netflix y Amazon Prime.

Con la reciente incorporación de las dos temporadas de Cobra Kai al catálogo de la gran N, la serie protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka adquirió una popularidad que no tuvo en su estreno original. Y a solo un mes de su llegada a la biblioteca Netflix, la preguntas y ansias por los nuevos episodios, no se hicieron esperar.

¿De qué se tratará la tercera temporada?

Según confirmó el guionista de la serie -Jon Hurwitz-, los nuevos episodios harán un guiño a Karate Kid II, cinta en la que Daniel Larusso y el Señor Miyagi viajan a Okinawa, Japón, para entrenar.

Si bien en la realidad no realizaron tal viaje -ya que filmaron en Oahu, Hawaii- para Cobra Kai sí movieron la producción al país nipón.

Según muestra un breve teaser -casi al final de un video que resume las dos primeras temporadas-, Daniel Larusso descubrirá un secreto sobre el Señor Miyagi.

¿Qué ocurrirá con Miguel?

La segunda temporada dejó con el alma en un hilo a los espectadores, más aún a quienes se encariñaron con el personaje de Miguel Díaz.

Tras una masiva y cruenta pelea escolar que enfrentó a los Cobra Kai con los discípulos de Miyagi-Do, Miguel cayó desde una gran altura por las escaleras, lo que resultó en una grave fractura en su columna.

“Las próximas 24 horas son cruciales”, dijo el médico que lo atendió, lo que desató una terrible pena en su madre y abuela, y en el Sensei Johnny Lawrence.

La gravedad de la lesión hacía presagiar que el joven Díaz podría quedar cuadripléjico o incluso fallecer, pero una serie de tuits y fotografías en Instagram publicadas por el mismo actor que lo encarna -Xolo Maridueña-, parecen descartar esos destinos fatales.

“La temporada 4 de Cobra Kai ya está lista. NO puedo esperar para que ustedes vean este impresionante trabajo que logramos como equipo. Estoy agradecido por el trabajo duro de todos, y por su compromiso. Me siento honrado por ser parte de la familia Cobra Kai”, escribió en noviembre de 2019.

Claro que rápidamente debió corregirse, ya que en realidad se refería a la temporada 3.

¿Regresará Ali?

Hacia el final del último episodio de la segunda temporada, Johnny Lawrence desahoga toda su pena, rabia y frustración lanzando su teléfono celular a la playa, como si eso fuera la solución a todos sus problemas.

Sin embargo, segundos después recibe una notificación que vislumbra el regreso de un personaje mencionado varias veces en la serie: Ali Mills -su ex novia que lo dejó por estar con Daniel- aceptó su solicitud de amistad en Facebook.

Si bien no existe confirmación ni de parte de la actriz que la interpreta -Elisabeth Shue-, ni del equipo que trabaja actualmente en Cobra Kai; ambas partes han dado luces de un posible retorno.

Mientras promocionaba la serie de Amazon The Boys, Shue dijo en conversación con ET Canada: “La he visto [Cobra Kai] y creo que está muy bien hecha. Estoy pensando en hacer una aparición”, dijo para el medio canadiense en mayo de 2019.

De sus ex compañeros de elenco, en tanto, se pronunció William Zabka, quien aseguró apoyar a “Ali y Johnny”, y agregó: “Creo que ella sería una gran incorporación a la serie, estoy velando por ello. Pero realmente estoy a oscuras al respecto”.

La pregunta del millón ¿Cuándo será estrenada?

En septiembre de 2020, Jon Hurwitz, guionista de Cobra Kai, aprovechó el fervor que provocó la llegada de la serie a Netflix y, además de confirmar que la tercera temporada fue grabada completa antes de la pandemia, ratificó que está “editada y lista para ser estrenada” en 2021.

Lo sentimos. Por ahora no se ha informado una fecha más específica.

La temporada 1 y 2 de Cobra Kai están disponibles en Netflix.