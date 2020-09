Javiera Parra: “Hay oportunismo cultural en torno a la obra de Violeta Parra”

A menos de una semana de que se conmemoren 103 años del natalicio de Violeta Parra, este domingo 4 de octubre, Javiera Parra se desdobla para tributar a su abuela y principal inspiración.

La cantautora nacional protagoniza dos hitos que celebran el legado de la autora de Volver a los 17: por un lado, un show online y gratuito junto a su hermano Ángel llamado “Violeta Infinito”, que realizarán el domingo desde el Teatro Biobío. En paralelo, la solista acaba de lanzar Gracias a Violeta, disco en el que junto al Cuarteto Latinoamericano, grupo de cuerdas ganador del Grammy Latino, repasa en clave docta los himnos de la creadora.

“Es un álbum que se grabó absolutamente en vivo, en un estudio, todos tocando al mismo tiempo, como se graba mayormente la música de cámara”, explica la cantante sobre el registro de 2017, que vio la luz este mes en plataformas de streaming. Un LP que según Saúl Bitrán, miembro del cuarteto, se inspira en el alcance del repertorio de la creadora: “Violeta incursionó en terrenos de música casi de vanguardia. Fue una pionera en incorporar elementos de música contemporánea en canciones de origen popular”.

Sobre el concierto del 4 de octubre, fecha en que además se festeja del Día de la Música Chilena, Javiera Parra adelanta que “va a celebrar el nacimiento de la Violeta en un contexto que es muy difícil para la música, para la cultura chilena, donde estamos pasando por una encrucijada muy difícil de afrontar. Está muy cargado de simbolismos”. El show, además de los himnos del disco Las últimas composiciones, incluirá una parte de El gavilán, “una obra casi contemporánea que tiene la Violeta y que casi no alcanzó a tocar en vivo”.

Este domingo está programada también la reapertura del Museo Violeta Parra después de los incendios que sufrió. ¿Qué importancia tiene esto en su opinión?

Me parece que es súper importante la presencia de ese museo tan lindo, tan querido por la gente. Un espacio tan cargado, tan telúrico por así decirlo, por donde se encuentra ubicado. Siento que es un lugar que tiene que aprender a convivir con todo lo que ha pasado en el último tiempo. Tengo la esperanza que el museo va a lograr reconstruirse y abrirse nuevamente a la ciudadanía. Con los pocos espacios que hay la pérdida de ese centro es grande para Santiago, así que me parece una noticia esperanzadora.

¿Qué le parece que ahora se plantee la posibilidad de renombrar estaciones del metro como Violeta Parra o Víctor Jara?

Creo que es la deuda chilena con su cultura en general. Porque la especie de revuelta que generó que se pudiese nombrar el aeropuerto Pablo Neruda, lo encuentro vergonzoso. Hay una deuda histórica en este país. Hace unos días la BBC hizo un ránking de temas donde estaba Gracias a la Vida. O sea Violeta Parra, Víctor Jara, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, son íconos de la cultura mundial, Raúl Zurita, Nicanor Parra... son tantos nombres que nos hacen grandes ante los ojos del mundo y pequeños frente a nuestros propios ojos, porque no sabemos reconocerlos. Es una realidad paralela y triste.

¿Qué significa la presencia de Violeta Parra en ese listado de la BBC?

Y que además esté Inti-Illimani, Víctor, Los Prisioneros. Te habla de cuál es el valor que le entrega la cultura mundial a los artistas chilenos. Entonces ver las políticas culturales durante la pandemia, nulas, ausentes, es una realidad paralela, no se condice nada con lo que significa por ejemplo (Roberto) Bolaño en el mundo, la cantidad de escritores, de poetas, de músicos que son los que le dan la identidad y hacen volar alto a Chile. Es súper preocupante.

Por estos días algunas figuras públicas han planteado que la obra de Violeta Parra o Víctor Jara son universales, que no deben estar ligadas a un solo sector político ¿Qué piensa al respecto?

No estoy de acuerdo para nada, porque cuando uno tiene una mentalidad y defiende un postulado de ideas, inevitablemente estás diciendo lo que piensas y lo que sientes. Si eres una persona que defiende el neoliberalismo a brazo partido, que la tierra sea vendida, que el agua sea vendida, no puedes venir de un día para otro a decir “oye, este es patrimonio cultural, nos pertenece a todos”, porque resulta que esas personas lucharon por ideales que son opuestos, entonces no creo que sea un borrón y cuenta nueva. Tener esa confusión no me parece creíble, de partida. Creo que hay un oportunismo cultural grave. Eso no quiere decir que todas las personas no podamos disfrutar, empatizar y emocionarnos escuchando música, pero esas canciones denuncian, hablan de pensamientos políticos, de justicia, entonces no se puede. Creo que no corresponde, por respeto a las vidas que llevaron esas personas, a los ideales que tuvieron y por lo que tuvieron que pasar.

Payas, décimas y el saludo virtual de Silvio Rodríguez

“Violeta Universal” es el nombre de otro homenaje programado para este domingo, en el natalicio de la cantora. Concebido como un encuentro de carácter internacional y multidisciplinario, reunirá en una transmisión online a artistas e intelectuales de diversos países, en torno a tres dimensiones de la obra de Parra: académica, poética y musical.

Así, el evento contará con las presentaciones del portugués Zé Perdigão, la argentina Georgina Hassan y los chilenos Illapu, Eduardo Peralta, Finares Dúo, Luciana Ortega y Javier Labbé, además de los saludos musicales de figuras continentales como Vicente Feliú, Silvio Rodríguez y Víctor Heredia. También participarán la musicóloga Patricia Díaz, el poeta español Ramón García Mateos, el escritor cubano Alexis Díaz Pimienta y el payador Hugo González Hernández.

“El principal objetivo es tributar a Violeta incorporando voces y reflexiones provenientes de diversas culturas, saber cómo la fuerza expansiva de su obra es percibida y valorada más allá de nuestras fronteras”, comenta Berenice Ojeda, gestora del evento que se podrá seguir en Facebook desde las 19.00 horas.