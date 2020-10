Game of Thrones revela sus secretos en un nuevo libro

En vez de revisar una tendencia o los movimientos de la era del streaming, el periodista estadounidense James Hibberd se enfocó en solo un título. Pero uno con tantas historias como varios puñados de series juntas. Game of thrones, que entre 2011 y 2019 protagonizó el último gran fenómeno del cable, es el eje de Fire cannot kill a dragon, libro que se lanza este martes en EE.UU. y el 12 de noviembre en español.

Construida como una historia oral de más de 400 páginas, donde intervienen desde el escritor George R. R. Martin -autor de la saga- hasta las estrellas del elenco, el libro del periodista de Entertainment Weekly ahonda en el proceso de la serie, premiada, cuestionada y seguida como ningún otro éxito en TV durante este siglo.

Entre los adelantos que se han publicado uno de los más comentados gira en torno a la actriz Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la historia durante las ocho temporadas: la cirugía de emergencia a la que tuvo que someterse tras sufrir un aneurisma al comienzo de la serie.

“En todos mis años en el programa nunca puse la salud personal en primer lugar, que es probablemente la razón por la que todos los demás estaban preocupados”, explica Clarke, quien se negó a dejar la producción tras sufrir una hemorragia cerebral en un gimnasio de Londres al finalizar la primera temporada, lo que derivó en que mientras seguía interpretando a la “Reina de los Dragones” tuviera que someterse a varias cirugías.

Los reproches de George R. R. Martin también asoman en la publicación. En general respetuoso de las decisiones de David Benioff y D.B. Weiss -creadores de la serie-, el autor lamenta en particular una escena del primer ciclo, en que el rey Robert (Mark Addy) sale de caza y termina siendo atacado por un jabalí, acompañado sólo por tres hombres. “Habría sido con un centenar de chicos. ¡Así es como un rey va de caza!”, reclama el escritor en el libro, sobre una época en que la ficción tenía un presupuesto bastante más acotado que en sus últimos capítulos, mucho más extensos y sin escatimar en gastos en efectos visuales.

Aunque nada de esto habría sido posible sin una mentira, según cuentan Benioff y Weiss en el libro, quienes le habrían asegurado a HBO que la serie iba a estar más enfocada en los personajes, omitiendo las costosas escenas de acción. “Sabíamos que la mayoría de los que tomaban las decisiones no iban a leer 4 mil páginas (de los libros de Martin) y llegar a los dragones cada vez más grandes y a las (grandes batallas)”, señala Weiss según apunta The Independent. “Confiábamos en que no se enterarían hasta que fuera demasiado tarde”, añade.

Fire cannot kill a dragon también proyecta lo que viene para la franquicia, en específico la precuela que HBO lanzará en 2022, House of the dragon, ambientada 300 años antes que la historia de Game of thrones.