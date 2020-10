James Bond, No time to die: Billie Eilish debuta videoclip de su canción para el agente 007

Ocho meses han transcurrido desde que “No Time to Die”, la canción de Billie Eilish para la cinta homónima de James Bond, debutó en plataformas digitales, y es a propósito del próximo estreno de la cinta, que fue publicado el videoclip oficial.

Dirigida por Daniel Kleinman, el video en blanco y negro muestra a Eilish interpretando la canción sola ante un micrófono de pie, mientras se intercalan escenas del filme dirigido por Cary Joji Fukunaga y protagonizado por Daniel Craig como el agente 007.

Para la cinta que despide a Craig en el rol de James Bond, fue elegida la artista más joven que ha compuesto un tema para la saga. Un hito al que Eilish se refirió a través de un comunicado: “Se siente como una locura el ser parte de esto. El poder musicalizar una película que es una saga legendaria es un gran honor", dijo la chica tras “Bad guy”.

Fue junto a su hermano, Finneas, que creó el tema central para No time to die: “Escribir la canción para Bond es algo que soñé toda mi vida. No hay dupla de música/cine más icónica, como Goldfinger y Live and let die. Nos sentimos muy afortunados por ser parte en un pequeño rol de esta legendaria saga. Larga vida a 007”, expresó.

James Bond: No time to die, será estrenada el 20 de noviembre en cines estadounidenses. Mira el videoclip a continuación: