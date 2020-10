Vitrina: Gepe, Bronko Yotte, Casanova y más

Con un ingente flujo de música y productos culturales que aparecen regularmente, a menudo se hace difícil decidir uno para empezar. Por ello, cada semana, Culto ofrece una lista con algunas novedades interesantes.

Bronko Yotte - Fuero Interno

Bronko Yotte. Foto por Valentina Palavecino.

Si el celebrado Gala, fue un disco luminoso, su esperado sucesor, Fuero Interno, trae la pluma filosa de Bronko Yotte frente a una sensación de hastío. “Es un disco de cambio -explica-. El cambio implica crisis, y para salir de una crisis necesitas energías nuevas, o al menos la sensación de que las estás buscando”.

Por eso es que en sus quince canciones, el músico explora cruces probables que expanden el lenguaje del hip hop más clásico. “Ser rapero me parece en gran medida un estereotipo, y aunque me gusta rapear, los estereotipos me dan urticaria -le contó a Culto hace un tiempo-. Este no es un disco más amargo, necesariamente; es un disco más humano, a lo mejor. Vengo con ganas de hablar de verdad”.

Aunque ya se conocían varios de los temas, como “Matanga”, “Galvano”, “Piola” y “Esasi”, la llegada del álbum a las plataformas se acompaña del sencillo “Cienfuegos”, el que reúne a Bronko con Catana, Utopiko y Magicenelbeat. Un puñado de las colaboraciones que reúne la placa, entre las que destacan las realizadas con Chini Ayarza, Glo Herrera y Gianluca.

Gepe - Ulyse

No fue el mítico rey de Ítaca que navegó 10 años de regreso hasta su casa, quien inspiró el nombre del octavo álbum de Gepe. En realidad fue algo más mundano; la manera en que su abuelo reaccionó ante la lectura de otro mito, el Ulises de James Joyce.

“El disco tiene que ver con lo trascendental, lo masculino y hace una referencia directa a mi abuelo que decía ‘Me encanta este libro porque no lo entiendo’ -cuenta el músico-. Eso me gustó, ese misterio, la humildad ante lo épico, ante lo gigante, ante la historia… es una búsqueda hoy en día del espacio masculino, de bajar los humos de lo culturalmente aceptado”.

El álbum, que abre la nueva etapa del músico en el catálogo de Sony Music, llega a las plataformas digitales junto a un nuevo corte promocional, el tema “Kamikazi”, una canción que el artista define como “una especie de salsa urbana con una lúdica letra, de imaginería sonora basada en una búsqueda latinoamericana… Es una letra sencilla, con mucho azar, con mucha asociación libre”.

En la previa ya se conocían seis temas, de las once que suma el álbum. Estas se trabajaron en dos tandas; seis canciones junto al reputado productor argentino Gerardo “Cachorro” López (Vicentico, Julieta Venegas) en Buenos Aires, y el resto, en sesiones dirigidas por Cristián Heyne, quien ya ha trabajado con el sanmiguelino desde Audiovisión.

Respecto a su trabajo con el trasandino, Gepe le comentó a Culto hace un tiempo: “Él se fija en la música en función de la letra. Eso yo no lo había visto nunca de la manera obsesiva en que él lo hace”.

Casanova - Ahora o nunca

En tiempos en que las bandas han recurrido al archivo para paliar la pandemia, la cuarentena sorprendió a la banda Casanova en el rescate de un viejo registro. Se trata del álbum en vivo Ahora o Nunca, grabado durante una presentación de noviembre del año 2006, en el Cine Arte Alameda y publicado bajo el alero de Beast Discos.

“Este disco en un comienzo era parte de un documental que liberamos en esos años y era para el lanzamiento de nuestro segundo disco El Amor es una Trampa Mortal (2006), mostraba el viaje a Mendoza que hicimos con la banda y todo el proceso de grabación en Estudios Zanessi”, explica el guitarrista Yoyo Otero.

Con trece canciones, promocionadas con el single “Muy lejos de aquí”, el grupo considera el registro como un recuerdo de una etapa satisfactoria. “Este disco trae muchos recuerdos y marcó una etapa importante en nuestras vidas”, explica el vocalista Julián Peña."Liberar esto a todas las plataformas nos da energía, cerrar un ciclo de muchos años y ahora preparar tranquilos un nuevo disco para el 2021″.

Frank’s White Canvas - Nobody Come

“Hoy podemos decir que somos lesbianas y sentirnos orgullosas, pero no siempre fue así”. Una declaración de aceptación y orgullo cruzan a “Nobody Come”, la nueva canción del dúo integrado por Karin Aguilera (guitarra/voz) y Francisca Torés (batería). Un sencillo potente, de rítmica incisiva y momentos de mayor épica acompañado por las capas de teclados y las guitarras.

Se trata de un adelanto del álbum debut de la dupla, titulado Your Life, Your Canvas, el que fue producido en Londres por Dimitri Tikovoi (Placebo, The Horrors, Blondie). Su estreno se espera para el próximo 12 de noviembre.

Hasta ahora, el proyecto ha publicado dos epés (Exist e Intuition), además de un álbum en vivo, titulado We Exist.

Pau - Latencia

Pau

Bajo el alias Pau, el compositor y multiinstrumentista, Pablo Acuña, publica su primer álbum, titulado Latencia. Un trabajo de nueva canciones trabajadas por el músico durante su residencia en Londres, pero que esbozó en Chile, gracias a la posibilidad de ocupar el estudio de grabación donde trabaja.

“He aprovechado todo el tiempo acá sólo para hacer música. He seguido produciendo música chilena y me ha tocado trabajar en un par de proyectos ingleses -cuenta el músico-. Uno cuando tiene el rigor de la pega en Chile y las obligaciones sociales, cuesta encontrar tiempo. Bueno, ese tiempo lo he encontrado aquí”.

El registro fue mezclado por Felipe Castro en CDMX y Masterizado por Chalo González en Santiago. Para él, supone revelar al mundo una serie de melodías e inquietudes que no había revelado hasta ahora. "Latencia es toda esta música que tenía adentro mío pero que faltaba que brotara -explica-. De hecho, la última canción del disco tiene el mismo nombre y trata este tema: el autoboicot, el no creerse el cuento y quedarse hasta las tres de la mañana mirando el techo pensando ‘¿por qué eres así?’”.

Sobre lo nuevo de Protistas, los nuevos discos de Ases Falsos (Tacto y Chocadito)y Lucybell, puedes leer sus respectivas entradas.