Centro Arte Alameda se llena de entretención vía streaming

Tras el incendio que afectó el inmueble, y la posterior pandemia, el Centro Arte Alameda ha aplicado el ingenio para seguir funcionando. En junio lanzaron la plataforma digital Centroartealameda.tv, que tiene como función compartir y difundir contenido audiovisual según la curatoría de la Corporación Cultural Arte Alameda.

Desde el jueves, se encuentra disponible en la plataforma centroartealameda.tv, Un violento deseo de felicidad (2018) del director francés Clément Schneider. La película, protagonizada por Quentin Dolmaire y Grace Seri, se ambienta en 1792, en pleno periodo de la Revolución Francesa.

El actor encarna al monje Gabriel, quien vive con sus compañeros de orden en un convento cerca de la frontera italiana. La calma rutinaria de los eclesiásticos termina con la llegada de unos soldados y de una joven silenciosa, Marianne, convirtiéndose en una historia en que el protagonista descubre su identidad.

A pesar del contexto histórico, el filme inicia con música contemporánea como “When the Revolution Comes”, de The Last Poets, y cierra con una canción de la cantante y poeta estadounidense, Patti Smith.

Jorge Baradit, Albertina Carri y más

En la misma plataforma, ya se está disponible —en la categoría En Foco— el especial dedicado a la guionista y directora argentina, Albertina Carri, en el que se exhibirán seis de sus obras audiovisuales entre cortos y largometrajes.

En marco de este estreno, se realizará un conversatorio con la participación de la directora Carri, el cual se transmitirá a través de Instagram @centroartealameda el próximo martes 13 a las 20:00 hrs. La periodista especializada, Marisol Águila, dialogará con la cineasta sobre su carrera, motivaciones e inspiración de sus obras audiovisuales.

A las 21:00, el centro cultural realizará un live con el escritor Jorge Baradit, autor de la trilogía Historia secreta de Chile, quien conversará con la periodista Denisse Leigthon sobre el lanzamiento de su nuevo libro, Héroes 2 (2020).

El domingo, se estrenó el documental El centinela de piedra (2020), a través de la cuenta de Facebook a las 10:00. La pieza audiovisual podrá verse en la plataforma de streaming, y es un homenaje a los vecinos del valle de Aconcagua que alzan su voz contra el saqueo del agua y la depredación ambiental en la zona.