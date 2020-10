Arctic Monkeys anuncia álbum en vivo a beneficio

El último show en vivo de Arctic Monkeys, fue el 7 de abril de 2019 en Colombia. Fue el cierre de la gira del álbum Tranquility Base Hotel + Casino, que también tuvo una pasada por el festival Lollapalooza Chile. Pero los seguidores de la banda inglesa podrán volver a escuchar una grabación en directo del grupo.

Se trata del álbum en vivo Live at The Royal Albert Hall, el registro de un concierto en beneficio de la fundación War Child UK, un grupo que trabaja con niños que han vivido experiencias traumáticas a partir de la guerra.

Por ello, es que las ganancias del disco, registrado el 7 de junio de 2018, se destinarán en apoyo de la organización sin fines de lucro, que enfrenta un posible déficit (que la prensa internacional estima en £2 millones) debido a que la pandemia del COVID-19, ha vuelto más difícil la recaudación de fondos.

“La situación que era mala en 2018 es ahora desesperada y esos niños y sus familias necesitan nuestra ayuda más que nunca -explica la banda en un comunicado-. Para permitir que War Child UK reduzca su déficit de financiación y continúe con su valioso trabajo, estamos felices de poder lanzar un álbum en vivo, grabado esa noche en el Royal Albert Hall. Todos los ingresos irán directamente a la organización benéfica”.

El disco contiene el set completo que el grupo interpretó esa noche. Son 20 canciones, de las cuales cinco son del álbum Tranquility Base Hotel + Casino, entre las que destaca el debut en vivo de la canción “Star Treatment”. Además, el músico australiano Cameron Avery (Pond, Tame Impala, The Growl), se unió a la banda para apoyar en las canciones “Four Out of Five”, “Tranquility Base Hotel + Casino” y “She Looks Like Fun”.

Por cierto hay espacio para algunos de los temas más clásicos del cuarteto. En el set hay algunos temas como “Brainstorm”, “Cornerstone”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor” y “RU Mine?”.

Live at The Royal Albert Hall, editado por Domino Records, estará disponible desde el 4 de diciembre en formato doble vinilo transparente. Esa edición también incluirá un póster de gira exclusivo que conmemora el espectáculo del Royal Albert Hall.