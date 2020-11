Muere el actor Eddie Hassell tras recibir un disparo

Durante la mañana de este domingo, Eddie Hassell recibió un disparo en la ciudad de Texas, el cual generó su muerte. Solo tenía 30 años.

Aun se desconocen las causas del asesinato del actor, conocido por su nominación al Oscar como parte de The Kids Are All Right y por participar en Surface, serie de la cadena NBC.

Según informó su representante a Variety, el motivo parece ser el robo de un auto, pero la policía de dicho estado aun se encuentra realizando investigaciones.

A lo largo de su carrera, Hassell trabajó en películas como 2012, The Family Tree, House of Dust y Jobs, biopic del fundador de Apple, mientras que su última participación cinematográfica fue como mesero en la película Oh Lucy! en 2017.