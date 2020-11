Red de Asociaciones Musicales se dirige a la Ministra de Cultura: “Estos tiempos requieren de un liderazgo que entienda el sector”

El pasado lunes 2 de noviembre, Consuelo Valdés, Ministra de las Cultura, las Artes y el patrimonio, dio una entrevista a CNN Chile en la que se refirió extensamente al presupuesto 2021 y el proyecto presentado a mediados de octubre.

El documento, entregado a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto del Congreso, propone $21 mil millones adicionales, es decir, un incremento de un 11,2% en relación al presupuesto 2020. Sin embargo, este fue rechazado por tres votos contra dos.

Si bien la ministra dijo estar segura que tendrán un “buen presupuesto de proyecto, dentro del contexto sanitario, económico y de desempleo en que está el país", y aseguró tener la ambición de “ojalá llegar a un presupuesto del 1%”, Valdés concluyó la entrevista con CNN Chile con una comentada frase.

"Hay que ser realista del país en el que estamos, los momentos en los que estamos. Estos recursos no pertenecen al ministerio de las culturas, ni a esta ministra, ni al estado, son recursos de todos los chilenos, y un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa u otra necesidad de los ciudadanos”.

El sector que Consuelo Valdés representa no quedó indiferente a sus palabras. Sumado al comunicado de la Unión Nacional de Artistas, quienes exigieron su renuncia, la Red de Asociaciones Musicales (R.A.M.) publicó una carta abierta que solicita “liderazgo por parte de alguien que entienda al sector”.

“Lo dijo tratando de establecer una ininteligible escala de prioridades en los recursos que necesita el país, y desde allí los que se pueden destinar a nuestro sector cultural: la producción, creación, registro, ejecución, realización de obras, fonogramas y espectáculos, y todos sus afines”, comienza la misiva de R.A.M.

“Desafortunada, porque no hace otra que confirmar la histórica y profunda desconexión del Estado con la realidad de este sector artístico y cultural vinculado a la música. Reveladora, tal vez no tanto, porque ratifica que en Chile no hay cuantificación ni visión que ampare a los miles de trabajadores y trabajadoras que hacen posible que un artista actúe, cante o se desarrolle”, continúa la carta abierta.

“En lo que sí tiene razón, es en que los posibles caminos de solución requieren de una legislación diferente con otro marco institucional. O sea, en sus propias palabras, se necesita otra realidad. La pregunta es ¿por qué hasta el día de hoy no ha hecho nada para cambiar esta realidad?”, increparon a Valdés.

“No todo está perdido si logramos admitirlo y, con o sin atribuciones, como se queja usted amargamente, logramos por ejemplo, que en la friccionada discusión del presupuesto se instale el 1% para cultura y que se articulen de inmediato las acciones y la representatividad del sector en todo lugar donde haya toma de decisiones”, agregaron, argumentado que “Es imperioso garantizar la protección y progreso de este sector”.

“Estos tiempos requieren de un liderazgo que entienda el sector, defienda sus intereses, y no sólo empatice con los miles de trabajadores y trabajadoras de la cultura, sino además con el sentir de un pueblo que requiere de forma urgente de una autoridad que proteja su cultura, que es el alma y corazón de sus habitantes. Si usted no está dispuesta a asumir este rol, quizás lo mejor sería dar un paso al costado y permitir que otra persona sí lo haga”, concluye la Red de Asociaciones Musicales de Chile (R.A.M.).

Críticas por parte de los artistas chilenos

En horas de la tarde del martes 3 de noviembre, la Unión Nacional de Artistas (UNA) difundió un comunicado exigiendo la renuncia de la ministra.

“Consideramos que -dado una serie de erráticas declaraciones relativas a la actividad cultural, de las cuales persistentemente ha tenido que desdecirse- lo expresado ayer reproduce su estrecha visión del Ministerio que representa. Nunca ningún ministro ha dicho ‘cada peso en vivienda es menos dinero para las necesidades de la gente’, y lo mismo con defensa, comunicaciones, transportes, etc. Sus dichos ubican a la cultura en un plano inferior al resto de las actividades que tienen lugar en el país”, dice el argumento de UNA.

En horas de la mañana del día siguiente -miércoles 4 de noviembre- el diputado Amaro Labra acusó a través de Twitter la ausencia la ministra a la Comisión de Cultura, instancia en la que se evaluaría el presupuesto 2021.

En conversación con Culto, la líder de la cartera explicó que el espacio para argumentar y contraargumentar está alojado en la Comisión Mixta. “Oportunamente informé que no asistiría por ese motivo”, dijo Valdés.

Respecto de las críticas del gremio que representa y la solicitud de renuncia publicada por UNA, la ministra dijo: “Es una decisión que corresponde al Presidente de la República", y defendió sus comentadas declaraciones afirmando: “Pienso que está fuera de contexto, pero insisto que la cultura es fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad. Esa es mi convicción, mi principio y mi credo desde siempre, desde que empecé a estudiar otras culturas y estudiar a los otros, siempre en actitud dialogante".