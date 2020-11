Keith Richards: “Me siento un poco oxidado por no haber tocado durante más de un año”

¿Cómo un empedernido rocanrrolero como Keith Richards enfrenta una pandemia que frustra sus planes de gira? Desempolvando y relanzando un álbum en vivo. Ayer el Rolling Stone publicó una versión de lujo de Live at the Hollywood Palladium, disco que documenta un concierto de 1988 de su banda solista, los X-Pensive Winos.

Lanzado en 1991, Live at the Hollywood Palladium captura el sonido andrajoso y jaranero de los Winos, una banda que brindó a Richards un escape creativo durante su enfrentamiento con Mick Jagger en los 80 y que desde entonces ha acumulado un culto de seguidores. Junto a Richards en los Winos estaban el guitarrista Waddy Wachtel, el tecladista Ivan Neville y el baterista Steve Jordan. Jordan era algo así como una contraparte para Richards: coescribió y coprodujo la música en solitario del inglés, incluido el alabado álbum de 1988, Talk is cheap. El álbum en vivo ampliado incluye tres canciones inéditas, incluida You don’t move me.

Richards, de 76 años, habla sobre la cuarentena, lo último sobre el álbum de los Stones y los recuerdos de su primera gira en solitario en 1988.

-¿Está tomando precauciones especiales para mantenerse seguro?

-Estoy en casa en Connecticut, haciendo lo que todos están haciendo: tratando de evitar esto. Tengo a mi familia conmigo, así que es una especie de burbuja. Lavo mis manos; si salgo, me pongo una máscara. Si hay algo más que se pueda hacer, ¡hágamelo saber!

-¿Qué hay de mantenerse en forma? ¿Tiene un régimen para hacer ejercicio o practicar guitarra?

-Odio los regímenes. Normalmente, mi ejercicio es trabajar con los Stones. Pero tengo una cinta de correr en la planta baja, por la que, de mala gana, caminé pesadamente durante media hora al día. Durante el verano damos paseos. Pero tengo que pensar en este invierno, hasta que llegue a las islas. Mi ruta de escape está hacia el sur durante el invierno. Cuando se trata de tocar, no tengo ninguna duda; me siento un poco oxidado por no haberlo hecho durante más de un año. Pero no me siento físicamente menos capaz que hace dos años. Ciertamente tengo mucho más entusiasmo. Me encantaría subir al escenario ahora, ¿sabes? Iría por nada.

-Siendo realistas, ¿cuándo cree que los Stones volverán a la carretera?

-Todos esperamos que en el próximo año haya algún alivio positivo. Por el momento, todo es pura especulación. Dada la oportunidad, volveremos.

-La interrupción de los grandes conciertos plantea una pregunta: ¿crees que la generación más vieja de artistas del rock podría dejar de hacer giras?

-Sí, es una pregunta viable. Depende de cuánto tiempo se prolongue. Si hay alivio el próximo año o incluso el 2022, diría que probablemente la mayoría de esas personas, incluidos nosotros, retomaríamos donde lo dejamos. Pero si no se puede reunir a las multitudes pronto, en otros dieciocho meses o dos años, es muy posible que todos tiren la toalla.

-¿Los Stones planean decirles a los fans cuándo será su última gira?

-¡Les decimos cada vez que es la última gira! (se ríe).

-Los Stones han estado haciendo un nuevo álbum durante varios años. ¿Cuál es el estatus?

-Eso también está en espera. Mick y yo lanzamos algunas ideas de un lado a otro del Atlántico de vez en cuando. Aparte de eso, tuve una sesión con (el productor) Don Was para hacer algunos overdubs hace unas tres semanas. Fue una aventura atrevida ir a la ciudad. Pero estamos estancados a la mitad. Tenemos tal vez cinco, seis pistas. Uno de esas fue Living in a ghost town (que fue lanzada en abril). La publicamos de inmediato porque era muy apropiada, debido a las imágenes que salían de la televisión en marzo. Lo estaba escuchando, diciendo “esta es la banda sonora de esta cosa, tenemos que sacarla ahora”. De lo contrario, lo habríamos guardado para más tarde.

-¿Alguna canción más de la que pueda contar?

-No puedo darles ninguna pista previa, porque las canciones están en varios estados de composición, o descomposición, según el caso (se ríe).

The Rolling Stones en Chile en febrero de 2016.

-Hablemos de su gira de 1988 con los Winos. ¿Qué recuerda?

-Bueno, nunca antes había sido un frontman. Quiero decir, hago una o dos canciones en vivo, dentro del contexto de los Stones. Pero fueron los otros muchachos de los Winos, y Talk is cheap, los que me dieron la sensación de que, sí, me gustaría hacer una gira. Al principio, solo íbamos a hacer un disco. Cuando estábamos terminando, teníamos la sensación de que éramos una banda real. Esta banda fue hecha para tocar en vivo. Me he divertido mucho. Aunque debo decir, aprendí muchísimo sobre el trabajo de Mick: ser el líder. Esa es una tarea incesante.

-Supongo que fue un cambio cantar todo un espectáculo en lugar de solo un par de canciones por noche.

-Nos tomó bastante tiempo ensayar, solo para estar a la altura de una gira. Durante los ensayos, superé el problema principal de mi voz, que se alejaba y desaparecía, aunque la perdí más tarde en un espectáculo en Las Vegas (en 1993). Es asombrosa la voz humana. Es como un músculo, se fortalece con el uso.

Richards con la banda en Desert Trip en 2016. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP, File

-Un punto alto de Live at the Hollywood Palladium es la interacción de dos guitarras entre usted y Waddy Wachtel. Históricamente, ¿por qué no ha habido más bandas de dos guitarristas, además de los costos adicionales?

-Una de las respuestas sería demasiado ego. Los guitarristas son famosos por ello. Muchos de ellos, especialmente los guitarristas de rock, piensan de manera muy egoísta. Una guitarra por sí sola, puedo escucharla, por, dependiendo del virtuosismo, cinco o seis minutos. Pero la complejidad de agregar una guitarra más siempre me ha fascinado. Pero tiene que ser una ocasión especial (se ríe). Little Walter and his Jukes me mostraron las posibilidades de dos guitarras.

-Su último álbum en solitario, Crosseyed heart, de 2015, fue bien recibido. ¿Quiere hacer otro?

-Sí. Por el momento, por supuesto, también me encantaría hacer un álbum de los Rolling Stones. Pero sí, miro hacia atrás a los Winos con cariño, como una gran experiencia, como una experiencia cada vez más amplia. Porque sólo había trabajado con los Stones. Los Winos son una verdadera pluma en mi gorra. Si fuera mi currículum, los pondría al principio de la lista.