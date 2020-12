Billie Eilish elige canción de The Strokes como una de sus favoritas del año

Diciembre es mes de recuentos de lo más destacado en el año. Una práctica común en los medios, en que a veces suman voces de los protagonistas del momento, y aunque la cantante Billie Eilish descolló con su disco debut publicado en 2019, es tal vez la mayor estrella pop en estos días.

En conversación con la radio australiana Triple J, con ocasión de su resumen anual The Hottest 100, armado con los votos de sus auditores, la voz de “Bad Guy” compartió una lista de nueve canciones del año que más le gustaron.

Los temas mencionados fueron: “At The Door” de The Strokes, “Are You Even Real?” De James Blake , “Savior Complex” de Phoebe Bridgers , “By Any Means” de Jorja Smith, “Chicken Tenders” de Dominic Fike, “Time Flies” de Drake , “Drinks” de Cyn, “Kata” de Tekno y “To Let A Good Thing Die” de Bruno Major.

Respecto a los neoyorkinos, la artista señaló que no hubiera dudado en colocar todas las canciones de su disco The New Abnormal (publicado este año) en el primer lugar. “Ha sido mi álbum favorito en muchos años”, dijo.

“Hay algo en The Strokes, no sé qué es -agregó-. Amo ‘At The Door’, amo las melodías, amo las letras, amo todo del tema. The Strokes me tocó un nervio“.

La cantante es una reconocida admiradora de la banda y en otras oportunidades ha manifestado su gusto por la música del cuarteto.

Precisamente, “At the door” fue el primer sencillo promocional del álbum. Este destacó por su sonido de teclados, más alejado de las guitarras filosas que definieron su propuesta a comienzos de los 2000.