Dos covers inéditos de David Bowie serán publicados el día de su cumpleaños

Las versiones inéditas de David Bowie de “Mother” de John Lennon y “Tryin’ to Get to Heaven“ de Bob Dylan, se lanzarán en lo que habría sido el 74 cumpleaños del cantante británico.

Ambas pistas saldrán a la venta en formato vinilo de siete pulgadas bajo el nombre Birthday Single, la que tendrá un stock limitado de 8.147 copias, incluyendo 1.000 impresas en vinilo color crema, así como un lanzamiento digital.

Las canciones fueron grabadas por Bowie en el estudio en 1997 y 1998.

La versión del clásico de Lennon “Mother”, del LP de 1970 Plastic Ono Band, fue grabada para un álbum tributo a Lennon que nunca fue lanzado, del que también participan Reeves Gabrels y Tony Visconti, colaboradores de larga data de Bowie.

La versión de Bowie de “Tryin’ to Get to Heaven“, se grabó en el estudio Looking Glass de Nueva York en febrero de 1998, durante las sesiones de mezcla del álbum en vivo LiveAndWell.com.

La interpretación inédita de Bowie se produjo seis meses después de que Dylan presentara la pista en Time Out of Mind de 1997.

“Para conmemorar lo que habría sido el 74 cumpleaños de David Bowie, dos versiones inéditas de las canciones MOTHER de John Lennon y TRYIN ‘TO GET TO HEAVEN de Bob Dylan, se lanzarán como una edición limitada de 7″ single el 8 de enero del próximo año”, anunció la cuenta de Twitter oficial del fallecido artista.