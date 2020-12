Las grandes preguntas tras el final de The Mandalorian 2

Aún resolviendo la trama central de la serie, es decir, cuál sería el destino de Grogu a.k.a. The Child a.k.a. Baby Yoda; el final de la segunda temporada de The Mandalorian dejó a los espectadores con más preguntas que respuestas.

Mientras nos mostraron rostros familiares, también presentaron nuevas problemáticas que quedan a la deriva hacia el cierre del octavo episodio y final de temporada.

Incluso tuvo una escena postcrédito en un escenario conocido por todos los fans de Star Wars, pero que abre toda una nueva línea narrativa de posibilidades.

A continuación resumimos algunas de las interrogantes más importantes de The Mandalorian tras el final de su segunda temporada.

¿Mando y Grogu se separaron para siempre?

La escena final muestra a Grogu en los brazos de Luke Skywalker mientras se aleja de un lloroso Din Djarin a.k.a. Mando. El entrenamiento Jedi no es un proceso corto, y parece que Grogu se quedará con Luke por un tiempo. Si bien Mando prometió que se volverían a ver, hay dos factores relevantes a considerar. El primero, es que parte fundamental de la doctrina Jedi es el “dejar ir”, tal como Anakin tuvo que hacer con su madre, y como no pudo hacerlo al pensar en la muerte de Padmé. Y lo segundo a tener en cuenta, es la gran tragedia de la escuela Jedi liderada por Luke. Según los sucesos relatados en El ascenso de Skywalker, Kylo Ren destruye todo al creer que su maestro lo traicionaría, lo que desemboca en el exilio de Luke a la isla plagada de porgs. ¿Logró sobrevivir Grogu a tal desastre? Se desconoce.

¿Qué significa que Din Djarin se haya quitado el casco frente a otros seres no una, sino dos veces?

En ambas ocasiones se trató de circunstancias extraordinarias. La primera fue para poder obtener la información necesaria para localizar a Moff Gideon y la segunda fue para despedirse cara a cara de la criatura que protegió por tanto tiempo. La relevancia que tiene la decisión de quitarse el casco, radica en que Mando ya no sigue al pie de la letra el código mandaloriano, lo que deja abierta la posibilidad de unirse en la cruzada de Bo-Katan y su pensamiento menos ortodoxo.

¿Qué está pasando con la Nueva República?

The Mandalorian se desarrolla en el Borde Exterior, por lo que -al igual que los residentes del Borde Exterior- solo hay rumores y pistas sobre lo que está sucediendo a nivel socio-político. Los restos imperiales sugieren que es un lugar de luchas, desorden e incertidumbre, lo que sabemos que más adelante dará origen a la Primera Orden.

¿Cómo sobrevivió Boba Fett al pozo de Sarlacc?

Quizás esta respuesta esté en algún lugar del Libro de Boba Fett. Por ahora, solo tenemos certeza de que cayó al pozo del temible y todo poderoso Sarlacc en El Regreso del Jedi, y que de alguna forma logró salvarse, pero los jawas obtuvieron su armadura.

¿Vivirá la familia el señor y la señora rana?

Parecían bastante felices la última vez que los mostraron...

¿Qué hizo Moff Gideon con la sangre de Grogu?

Según lo que se pudo ver del laboratorio del Dr. Pershing, aparentemente él y Moff Gideon estaban realizando algunos experimentos con clones. Quizás aspiraban a crear stormtroopers súper poderosos con sangre cargada de midicloreans.

¿Qué pasó con Moff Gideon?

La temporada termina con Moff Gideon bajo la custodia de Mando, Bo-Katan, Koska Reeves y Cara Dune. Mientras a Bo-Katan solo le interesaba Gideon para disputar el sable oscuro, Cara Dune quería sacarle información que pueda ser útil para la Nueva República. A Mando, en tanto, solo le interesaba que no dañara a Grogu. De todos ellos, la única que tiene asuntos pendientes con Gideon parece ser Dune.

¿Quién empuñará el sable oscuro?

Mando ganó el sable oscuro en enfrentamiento legítimo contra Moff Gideon, pero no le interesa tenerlo. Si bien no tiene problemas en cedérselo a Bo-Katan, ella no lo puede aceptar como regalo ya que debe luchar por él. Claramente este será uno de los conflictos a resolver en la tercera temporada.

¿Cuándo llegará esa tercera temporada?

Disney anunció previamente diciembre de 2021 como la fecha de estreno de la tercera temporada de The Mandalorian. Además, Disney confirmó tres series a partir de los sucesos de The Mandalorian: Ahsoka, Rangers of the New Republic y The Book of Boba Fett.

¿Qué sabemos de estas nuevas series?

Ahsoka fue anunciada como una serie limitada que será dirigida por Jon Favreau y Dave Filoni, con Rosario Dawson en el papel principal. De la serie Rangers of the New Republic solo sabemos que es otra obra de Favreau y Filoni.

Las dos temporadas de The Mandalorian están disponible en Disney Plus.