Game of Thrones: la precuela Tales of Dunk and Egg ya está en desarrollo por HBO

Tales of Dunk and Egg, uno de los libros precuela a la famosa saga de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego, será adaptado como serie por HBO según informa Variety.

La serie con episodios de una hora de duración, narrará las aventuras de Sir Duncan the Tall (Dunk) y un joven Aegon Targaryen V (Egg), los que se desarrollan 90 años antes de los eventos de Game of Thrones.

En Tales of Dunk and Egg -hasta la fecha- hay tres relatos: The Hedge Knight en 1998, The Sworn Sword de 2003, y The Mystery Knight de 2010. Los tres fueron recopilados y publicados bajo el título Un caballero de los siete reinos en 2015.

Si el proyecto se concreta como serie -considerando que aún no se informa ningún nombre para la dirección, producción o actuación-, esta sería la segunda precuela de Game of Thrones que trabaja HBO.

La cadena está preparando la serie House of the Dragon, la que está programada para debutar en 2022. La serie relatará el origen de los Targaryen y la creciente tensión que detonó una guerra en Westeros.

Cabe mencionar que otra precuela de Game of Thrones fue tanteada anteriormente. Escrita por Jane Goldman y protagonizada por Naomi Watts, el piloto finalmente no siguió adelante.