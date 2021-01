El senador estadounidense que ha participado en cinco películas de Batman

Patrick Leahy es senador de Estados Unidos por el estado de Vermont desde 1975. Desde el 20 de enero de 2021 -tras la investidura de Joe Biden-, es quien preside el Senado, lo que lo convierte en el tercero en la línea de sucesión para la presidencia de Estados Unidos.

El demócrata, además de ser el miembro más antiguo del Senado, es un fanático acérrimo de Batman. Una pasión que ha podido desarrollar como un extra recurrente en no una, sino en cinco filmes del héroe de DC Cómics.

Según un artículo de CTV News, el senador Patrick Leahy, es seguidor de las historias de Batman de toda la vida, pasión que ha complementado con cameos en las cintas Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997), The Dark Knight (2008), The Dark Knight Rises (2012) y Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016), además de un episodio de Batman: la serie animada (1995).

En 1995, Leahy apareció en Batman Forever sin ser acreditado -ya que apenas se alcanza a vislumbrar entre el caos- y el mismo año prestó su voz al personaje Gobernador Territorial en el episodio titulado “Showdown” de Batman: la serie animada (Remporada 4, Episodio 2).

Senador Patrick Leahy en Batman: la serie animada.

Posteriormente, hizo un cameo en Batman & Robin (1997), y una década después apareció en la trilogía dirigida por Christopher Nolan, específicamente en The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012).

Senador Patrick Leahy en Batman & Robin.

Sobre su participación en la saga de Nolan, Patrick Leahy se refirió específicamente a la interacción que tuvo con Heath Ledger, quien personificó al Joker.

En The Dark Knight, el Joker irrumpe en la fiesta de la que participan Bruce Wayne, Harvey Dent y Rachel Dawes, y mientras Wayne intenta ocultar a Dent, Leahy interpela al villano: “No nos dejamos intimidar por matones”.

En ese momento, Joker le dice que “le recuerda a su padre”, para luego amenazarlo con un cuchillo y agregar “yo odiaba a mi padre”.

En conversación con RollCall, el senador dijo: “Me asustó muchísimo, cuando me atacó con el cuchillo ... no tuve que actuar”.

Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016), dirigida por Zack Snyder, también tuvo un breve cameo de Leahy.

Senador Patrick Leahy en Batman v Superman.

Según informa CTV, los “sueldos” de todas sus apariciones fueron donados a la Biblioteca Kellogg-Hubbard, específicamente en la sección infantil, ya que fue en una biblioteca donde el senador comenzó a leer los cómics de Batman cuando era niño.