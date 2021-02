Soulfía, la pantera del R&B y el trap chileno: “La música es como mi amante, es una relación apasionada”

El éxito de Soulfía no llegó de la noche a la mañana. Hace cinco años aún no irrumpía en la escena musical y, por tanto, su nombre tampoco era casi anónimo. En ese entonces, y con la ilusión de toparse con algún millonario cazatalentos dispuesto a cambiar su destino, salía a las calles a mostrar su arte, se subía al metro o las micros, y deambulaba con su carrito con un parlante por Bellavista, Lastarria y Baquedano.

Nunca se cumplió lo del filántropo. Pero sus anhelos lentamente se empezaron a convertir en realidad, gracias precisamente a su propuesta: Sofía Walker -su nombre real- exhibe una voz poderosa, denota pasión interpretativa y todo lo vuelca en un gran trabajo que cultivó desde pequeña.

Todo comenzó un día en el jardín infantil, cuando tenía tan solo cuatro años. En medio de la jornada preescolar, su profesora quedó asombrada al verla tocar “Los pollitos dicen” en un xilófono. Sofía había sacado todas las notas a oído y la maestra les comentó a sus padres que tenían una niña prodigio.

Con el apoyo de su familia asistió a clases de piano clásico desde los cinco y más adelante incursionó en el canto. Con el fin de potenciar el don que ya tenía, se inscribió en varias instituciones, como la Academia Luis Jara, la Academia de Alicia Puccio, la Escuela Moderna y también estuvo con profesoras particulares de canto. Así fue como la música nunca dejó de estar presente en su vida; de ahí nace este fuerte vínculo que define: “La música es como mi amante, es una relación apasionada”.

Su nombre artístico no viene de la nada, es un juego de palabras que surge como una combinación de su nombre real y el soul. En cuanto a su estilo musical, comenta: “Yo creo que es una mezcla de todo, no me gusta encerrarme en un género, pero si tuviese que escoger uno sería el R&B”.

Su crecimiento llegó después del lanzamiento del tema “Toda la noche” (2019), y de ahí todo fue en ascenso. Posteriormente colaboró con su novio, Polimá Westcoast, uno de los grandes referentes de la escena del trap en Chile, en ¿Dónde vas? (2020). Sobre esto, Soulfía agradece el apoyo de su pareja: “Él fue quien me enseñó todo lo que sé hasta el día de hoy, sobre cómo funciona la industria, cómo escribir cool, cómo funciona el sistema, cómo es lanzar canciones, y las relaciones con los artistas”.

Ya en 2020, la cantante no paró de crear e irrumpió con “All to you” (una versión en español), “Cómplices”, “City Girls” y “Dolce & Gabbana”. En ese mismo año nació “Pantera”, su último single, lanzado en enero de este 2021. La producción fue una colaboración con Magicenelbeat, mientras que por otro lado el videoclip estuvo bajo la dirección de Daniel Toledo.

La pandemia no pudo contra sus ganas de querer crecer como artista, pero si hubo dificultades: “Fue triste porque justo iba a empezar a hacer shows en vivo, cosa que jamás he hecho, era una gran oportunidad, pero tampoco me paró porque escribí, no quise bajarle al ritmo, saqué algunas canciones y videos que grabamos cuando estábamos full cuarentena. Obviamente se complicaron las cosas, pero encontré la solución para seguir entregando música a la gente”.

Durante el año pasado, los eventos musicales tuvieron que saber adaptarse a un escenario completamente digital, uno de estos fue el Chile Trap Fest, donde la cantante fue la única mujer que estuvo presente. “Ese show no estuvo tan bien organizado, de hecho invitaron a varias mujeres, pero muchas dijeron que no querían ir. Obviamente yo dije que sí porque para mí era una oportunidad y no voy a rechazar nada. Es muy necesario que haya más mujeres y que la organización de eventos no se conforme si cancelan e inviten a más. Pero todas las chiquillas están rompiéndola, yo sé quiénes son cada una de ellas, son muchas y son muy buenas, así que vamos bien”, asegura.

Una de sus aspiraciones es utilizar la música como fuente de empoderamiento femenino, un mensaje más que presente en canciones como “City girls” y “Pantera”. “Quise retratar a la mujer, como lo hacen todas las traperas gringas que hablan del booty y eso me encanta, lo encuentro muy genial. Lo hice a mi manera, de una forma latina donde se sintieran perras, pero que, al mismo tiempo, fuera elegante la canción. Eso quise hacer y siento que tuvo muy buen resultado”.

A la hora de escribir, comenta: “Con la única persona que he trabajado es el Poli y la próxima canción que voy a sacar es la última donde él me ayudó, porque después le agarré el ritmo y ahora escribo todo sola”.

Respecto a sus referentes los nombres de Ariana Grande, Kali Uchis, C. Tangana, Naty Peluso y Nicki Nicole, salen a colación. Así mismo, no se rehúsa a hacer colaboraciones: “Me encantaría colaborar con la Naty Peluso, aunque no es tan fácil llegar a ella, pero ¡vamos que se puede! Mi top número uno, el sueño de mi vida sería colaborar con Ariana Grande”.

Soñando alto

Desde que salió “Pantera”, las redes sociales enloquecieron. El tema llegó hasta a Tiktok donde está el #panterachallenge, al que muchas personas se han sumado. Sobre la recepción del público Souflía comenta: “La gente está súper feliz, me dicen ‘oye gracias, me siento full perra’ o ‘necesitaba esto para mi verano’ y así me han llegado puros buenos comentarios. El video y la canción han recibido demasiado amor”.

En cuanto a su producción, destaca el trabajo de Magicenelbeat, aunque en un comienzo la artista tuvo dudas: “Al principio no lo pesqué mucho porque nunca había hecho un reggaetón, lo encontré bacán pero me daba susto. Después le di otra vuelta y con el Poli lo empezamos a escribir, de repente salió esta canción increíble. La grabamos en cuarentena y en tres días ya estaba lista. Tuvo muchos detalles de producción, yo al final le metí muchas voces, hicimos ese solo del final y fue demasiado espontáneo, natural, fluyó todo con esa canción”.

A pesar de que en el videoclip Soulfía se ve muy segura sobre sus tacos altos, para ella fue un gran desafío: “Fue difícil porque yo no bailo, ni mucho menos con tacos, así que me preparé como dos semanas antes, tuve caleta de ensayos para aprenderme la coreografía y saber equilibrarme con los tacos mientras bailaba, era todo un proceso que había que aprender a manejar”.

Otro de los regalos que trajo la canción fue un backstage que retrata muy bien el trabajo de todo un equipo, este fue dirigido por Nicolás Dehnhardt: “En el día del rodaje le expliqué lo que quería y él lo grabó, Nico se encargó de que quedara así de hermoso”.

Así como en “Pantera” Soulfía trajo reggaetón, ella dice que no se limita a incursionar con otros géneros: “Me gustaría explorar un poco más la salsa, quizás algo más de raíz latina”.

Tal como el año pasado, para este 2021 también se esperan sorpresas: “Se viene un lanzamiento que es colaborativo con un productor argentino que se llama Oniria y luego entre abril y mayo se viene un mixtape, EP o álbum, pero todavía no sé qué será”.

Soulfía además no para de soñar en grande: “Yo creo que ganarme un Grammy sería increíble. También hacer un mega show en otro país y poder llenarlo, yo creo que es el mayor sueño de todo artista”.