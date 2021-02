La batalla del streaming no para: HBO Max llega en junio a Latinoamérica

La llegada al continente de HBO Max, la plataforma de streaming de WarnerMedia, ya tiene fecha resulta: será en junio de este año según lo anunció la propia compañía a sus suscriptores y al público en general. De hecho, está programado su arribo para fines de junio en 39 territorios de América Latina y el Caribe, lo que marca la primera disponibilidad del servicio fuera de EE. UU.

En su catálogo, la firma cuenta con una oferta múltiple de series, como la histórica Friends, o Impractical Jokers, The Big Bang Theory, Rick and Morty, Gossip Girl, Doctor Who y las 23 temporadas de South Park. También hay producciones emblemáticas del último tiempo, como Joker, Había una vez en Hollywood o Rápidos y furiosos.

Por lo demás, a fines del año pasado Warner Bros. anunció que todas sus cintas de este 2021 se estrenarán simultáneamente tanto en HBO Max como también en salas de cines, como efecto de la pandemia y el confinamiento.

De esta manera, los usuarios del servicio podrán disfrutar de filmes como Dune, Matrix 4, The Suicide Squad, Space Jam: A New Legacy y Godzilla vs. Kong, entre otras.