Cosecha 1991: historia tras una generación emblemática de discos

“Nevermind” de Nirvana

En el documental Classic albums (2005) se hace un recorrido por la creación del segundo disco del trío de Seattle. El registro incluye entrevistas a los miembros y también a Butch Vig, el productor de Nevermind, quien relató su sorpresa al escuchar las nuevas canciones del grupo. “Estaban mejores que las de Bleach (1989)”, admitió. Sólo tenían siete días para grabar, hasta que ocurrió un incidente: “Uno de los problemas que tuvimos fue que Kurt no pudo terminar un par de canciones, perdió la voz al quinto día por cantar tan fuerte Lithium, debimos parar las grabaciones y seguir después”.

David Grohl ha contado que no tenían ninguna expectativa: “Yo no pensaba en que estábamos haciendo un disco clásico, yo solo decía ‘¡vaya, suena bien!’’'. También agrega: “Teníamos una ética de trabajo muy propia del punk que todos compartíamos. No creo que hubiera funcionado si alguien no la hubiera seguido. Honestamente, no teníamos ninguna ambición de hacer carrera. Creíamos imposible ser la mejor banda del mundo”.

Conocido por su admiración a The Beatles, Kurt Cobain cada vez que se negaba a hacer algo porque le daba vergüenza era convencido por Vig, quien le decía: “John Lenon lo hizo”.

Sin embargo, el líder de la banda no accedió a todo y, cuando se dio cuenta de que las canciones estaban más cerca del pop, propuso hacer unos cambios: “Creo que Kurt quería un disco pesado, porque sabía que las canciones eran fáciles, pegajosas, las melodías eran muy pop y no quería que sonara así, por lo tanto pensó en que si las guitarras rugen y la batería es pesada e incesante, la dicotomía podía funcionar”, explica Butch.

Así fue como nació el disco que catapultó la fama del grupo y volvió popular al género del grunge, con letras ligadas al nihilismo punk y con una mezcla de agresividad y sensibilidad. Nevermind se transformó en un clásico, al igual que su icónica carátula con el bebé nadando. La misma que se hizo después de que a los padres de Spencer Elden -el protagonista- les pagaran 200 dólares por la sesión de fotos en la piscina.

“Ten” de Pearl Jam

Para la década del 90, el grupo empezó a conformarse con tres artistas que recientemente habían abandonado otros proyectos musicales: Stone Gossard, Jeff Ament y Mike McCready. Solo les faltaba un cantante y un baterista. En esa búsqueda decidieron grabar algunos demos que luego repartieron entre sus conocidos. Así fue como uno de ellos llegó a manos de Jack Irons, de Red Hot Chili Peppers, quien le entregó una copia a su amigo Eddie Vedder.

Vedder no dejaba de escuchar la música durante todo el día y se animó a grabar las voces de tres de las canciones. Con esto en mano, viajó a Seattle para presentarles su trabajo al trío que ya había encontrado a un baterista, Dave Krusen. El grupo quedó sorprendido con la voz de Eddie, así que rápidamente decidieron incluirlo en el proyecto: Pearl Jam estaba naciendo.

La banda se dirigió a London Bridge Studios, al norte de Seattle, donde grabaron Ten. “Eddie trabajó las letras durante una semana y la grabación duró dos semanas y media. Estábamos muy orgullosos, no había presión, entramos y grabamos”, comentaron en el programa VH1 Storytellers (2005).

Para el video de Alive, la banda no se complicó en exceso y se grabaron tocando el sencillo en un concierto. “Con una canción así, que habla de vivir el momento, habría sido un engaño si el video lo grabábamos meses antes. Lo que ves aquí es todo en vivo, en Seattle”, explicó Vedder.

Posterior al lanzamiento de Ten, el grupo realizó un evento al que asistieron alrededor de 50 mil personas. “Íbamos a tocar en Seattle, era una atmósfera libre. Recuerdo estar en ese parque enorme, veía los brazos y la gente entusiasmada”, recuerda Ament.

La última vez que el grupo aterrizó en Chile fue en 2018 para la versión local de Lollapalooza. Durante esa misma visita realizaron un concierto aparte en Movistar Arena, donde recogieron varias canciones de Ten.

“Metallica” de Metallica

El disco más conocido como “El álbum negro”, por su portada simple y oscura, estuvo lleno de cambios y significó una invitación a que la banda repensara la manera en la que estaban trabajando. De esta forma se dieron cuenta de que en su proyecto anterior, ...And justice for all (1988), habían muchas cosas que mejorar.

A esta reflexión se sumó la llegada del productor canadiense Bob Rock, quien anteriormente los había escuchado en un concierto en Vancouver y al reunirse con ellos fue sincero: “No han podido grabar en un disco lo que realmente hacen en vivo”.

Luego, gracias a su trabajo, pareció mejorar la calidad de las canciones. Sin embargo, estas modificaciones también provocaron cierta tensión. “Diría que los primeros tres meses de la producción del disco fueron bastante difíciles. Creo que desconfiaban un poco de mí. Yo hablaba y me ignoraban”, aseguró el productor en una entrevista para el programa Classic albums: Metallica - The black album (2001).

Fue un periodo lleno de cambios, al cual tuvieron que adaptarse como equipo. “Con la llegada de Bob todo quedó mejor. Comenzamos a valorar el momento y nuestro trabajo, se trataba de llevar lo que ya hacíamos a un lugar donde nunca habíamos estado”, continuó el baterista Lars Ulrich.

Este fue el disco más popular e influyente de la banda y llegó para dar pautas sobre el camino que tomaría el metal en la década de los 90. Aquí aparecieron sencillos como Enter sandman, The unforgiven, Wherever I may roam y Nothing else matters. El álbum se transformó en el disco más vendido en la trayectoria del metal, con alrededor de 16 millones de copias alrededor del mundo.

“Innuendo” de Queen

Este podría considerarse uno de los discos más tristes de la historia del rock. Freddie Mercury entregó todas sus energías en la grabación de Innuendo, pese a que ya era evidente el deterioro de su salud debido al sida, enfermedad que enfrentó en secreto por mucho tiempo.

El baterista Roger Taylor habló sobre Innuendo en una entrevista para promocionar el disco. “Fue una especie de continuación de The miracle (1989), pero creo que es mucho menos pop y pienso que es más sonoro, tiene más profundidad”.

En esta oportunidad, la banda se dirigió a Mountain Studios, en Suiza y luego a Metropolis Studios, en Londres, y trabajaron junto al productor David Richards. Sin embargo, no todo salió bien, ya que el cantante sufrió varias complicaciones para poder completar las canciones y los videos del álbum, recibiendo el apoyo de los demás integrantes y el equipo de Queen, quienes sospechaban que estaban aprovechando los últimos momentos junto a su amigo.

Si bien para los seguidores de Queen el álbum evoca mucha nostalgia, la banda lo recuerda de forma positiva: “Extrañamente, había mucha alegría. Freddie sufría dolores, pero podía disfrutar de lo que más le gustaba hacer. A veces solo duraba un par de horas porque se cansaba mucho. Sin embargo, durante ese par de horas lo daba todo. Cuando no podía mantenerse en pie, solía apoyarse en una mesita y se bebía un vaso de vodka y decía: ‘cantaré hasta que me desangre’”, expresó el guitarrista Brian May en un reportaje de la revista Rolling Stone.

Un año después de la muerte de Mercury, los demás miembros de Queen hicieron un concierto en homenaje al cantante en el estadio de Wembley, donde se reunieron fondos para asociaciones que luchaban contra el sida. Luego, en 1995 lanzaron Made in heaven, el último disco, que incluía algunas canciones que el cantante había grabado antes de fallecer.

“Los Tres” de Los Tres

En 1991 la banda originaria de Concepción lanzó su álbum debut, editado bajo el sello independiente Alerce. El disco nació un año después del término del Régimen Militar, momento en que el grupo le dedicó He barrido el sol a Augusto Pinochet, haciendo referencia a los años recientes del país.

Los Tres se consolidó como cuarteto cuando incluyeron al guitarrista Ángel Parra y, tras el lanzamiento de su primer álbum, definen su estilo como una mezcla de sonidos de rock & roll, folclore y pop. La canción Somos tontos, no pesados fue una declaración de principios de los artistas, marcando su carácter irónico frente al resto de la escena musical.

En una entrevista para RTU en 1993, Roberto “Titae” Lindl comentó cómo fueron los primeros años en cuanto al presupuesto: “Empezamos a tocar en cualquier bar, hicimos vídeos con costo cero”.

Su debut los catapultó como uno de los grupos más influyentes del género en Chile, incluyendo la grabación, en 1995, del MTV Unplugged, donde incluyeron varios temas de su primer disco.

“Doble opuesto” de La Ley

Hacia 1987, la vocalista Shia Arbulu partió España, dejando al grupo sin cantante. En esa búsqueda, el baterista Mauricio Clavería invitó a Beto Cuevas a un ensayo, donde le pidieron que se aprendiera la letra de Desiertos. Así fue como dieron con la voz que esperaban encontrar.

En un comienzo, el estilo musical estaba inspirado en el tecno y tenían como referentes a bandas como The Cure, Duran Duran y The Smiths. Sin embargo, en 1991 La Ley dio un giro y en Doble opuesto exploraron una mezcla entre pop y rock. Un cruce que derivó en que por fin alcanzaran la notoriedad que tanto esperaban.

El disco fue producido por Jorge Melibosky, además de Mario Breuer y Andrés Bobe. Luego, en 1993, La Ley participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y tras su presentación se les entregó un Disco de Platino por las ventas de Doble opuesto.

En el programa No culpes a la noche (2018), Beto Cuevas conversó sobre cómo vivió esta época: “Recuerdo toda la ilusión de tener una carrera, de salir y mostrar tu música. Todo era nuevo para mí. Fue una época muy interesante, de muchos desafíos, de descubrirse a sí mismo y de formarse como artista”.