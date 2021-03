Cómo queda el panorama del streaming en Chile tras el arribo de Paramount+

El último gran arribo de una plataforma de streaming a Latinoamérica fue en noviembre. Luego de un año operando en Estados Unidos, Disney+ desembarcó en la región apostando por conquistar a un público familiar ya los fanáticos de sagas como Star Wars y Marvel. Hasta ahora, totaliza cerca de 100 millones de suscriptores globalmente, una cifra por sobre cualquier expectativa.

Su éxito también sirvió como una excusa para que el resto de las compañías que aún no saltaban al streaming apuraran el tranco. Así es como este jueves 4 se estrenará en simultáneo en EE.UU. y Latinoamérica la plataforma Paramount+, que ofrecerá títulos de probado arrastre como Dexter, Killing Eve, The handmaid’s tale y The affair, más producciones que no se habían mostrado en esta parte del mundo. A un precio mensual de $3.199, promete lanzar películas como Misión imposible 7 y Un lugar en silencio 2 sólo 45 días después de su paso por los cines.

¿Pero cómo queda el mapa de los servicios digitales de series y después de esta última novedad? La oferta no para de ampliarse y volverse más generosa, y se acentuará cuando en junio arriben a América Latina HBO Max y Star+, la plataforma de Disney orientada a un público adulto.

Disney+

El servicio que reúne a Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel y National Geographic ha brillado con The Mandalorian y WandaVision. También con Soul, que la compañía decidió llevar directamente al catálogo, omitiendo su paso por los cines. En marzo vienen la animada Raya y el último dragón y la serie The Falcon and the Winter Soldier, mientras cuenta de manera definitiva con los títulos más recordados de la historia de Disney. Su valor por mes es de $6.500.

HBO GO

El servicio operará hasta que arribe HBO Max en junio a Chile. Por mientras, es la casa digital que alberga Game of thrones, Succession y Los Soprano, junto con estrenos recientes como Aves de presa y El hombre invisible. Recientemente ha agregado las series españolas La peste, Arde Madrid y La zona. Su precio por mes es de $8.900.

Netflix

El gran ganador de los últimos Globos de Oro cuenta con las producciones que la han hecho obtener reconocimiento de los premios (de The Crown a La madre del soul) y con sus últimos fenómenos, como Bridgerton y Lupin. La semana pasada sumó el documental El agente topo y para las próximas semanas alista el estreno del segundo ciclo de Luis miguel, la serie y lo nuevo del creador de La casa de papel, Sky Rojo. Sus tres planes –varía el número de pantallas que pueden verse en simultáneo y la calidad de imagen y sonido– oscilan entre $5.940 y $10.700.

Amazon Prime Video

Sound of metal y Borat subsequent movie film se anotan entre las últimas películas de la plataforma, que este viernes 5 agrega Un príncipe en Nueva York 2, con Eddie Murphy. También cuenta con las series The Boys y Fleabag, así como con las chilenas La jauría y Dignidad. Su precio por mes es de $4.165 por mes.

Apple TV+

La plataforma opera desde fines de 2019 y ha abultado su catálogo reciente con títulos como On the rocks, de Sofia Coppola, y segundas temporadas de Servant, Dicikinson y For all Mankind. Sumó el documental de Billie Eilish y en marzo estrenará Cherry, la nueva película de Tom Holland con los hermanos Russo (Avengers: Endgame). El servicio es gratis un año completo para quienes compren equipos de la compañía y su precio mensual es de $3.500.

Mubi

Su catálogo varía permanentemente en base a una curatoría y ocasionalmente cuenta con estrenos en exclusiva. Por ejemplo, este viernes 5 estrena Notturno, del italiano Gianfranco Rosi, preseleccionado en la categoría a Mejor documental de los Oscar. También cuenta con Family Romance, LLC, de Werner Herzog, y Matthias & Maxime, de Xavier Dolan. Disponible a $4.500 por mes.

Starzplay

Normal people, The act, High fidelity y The stand –basada en la novela de Stephen King– se cuentan entre los principales títulos de la plataforma de series y cine. Acaba de estrenar el segundo ciclo de Pennyworth, que reimagina los orígenes de Alfred y los padres de Batman, y suma producciones europeas como No man’s land y The name of the rose. Por mes su precio es de $3.200 y se puede acceder por Apple TV o descargando directamente la app.

Qubit TV

Enfocado en un catálogo contundente de películas, el servicio tiene lo mejor de cineastas como Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman, Orson Welles, Yasujirô Ozu, Federico Fellini y Stanley Kubrick. Cuenta con clásicos de terror y cintas de la edad de oro de Hollywood. También suma filmes de directoras, como la española Verano 1993 y Visages Villages, el último largometraje de Agnès Varda. La plataforma cuesta $5.940 por mes.

Acorn TV

Propiedad de AMC Networks, el servicio de streaming está disponible desde septiembre en el país a través de Apple TV. Basa su catálogo principalmente en series británicas y en títulos de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Canadá. Entre sus títulos más destacados están la serie australiana de médicos The heart guy, del guionista Tony McNamara (La favorita), y los dos ciclos del thriller galés Hidden. También está la miniserie Patrick Melsore (2018), protagonizada por Benedict Cumberbatch. Su precio mensual es de $3.100.