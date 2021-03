Thriller, universidades y un chileno en una red de corrupción: el caso de Agustín Huneeus llega a Netflix

A ratos, uno pareciera estar viendo una especie de segunda parte de “Red social” (2010), la memorable película de David Fincher que recrea con maestría la compleja trama detrás de la creación de Facebook, además de algo del lado oscuro de la mente humana, de la vida moderna y de la élite empresarial y universitaria estadounidense. Porque algo de todo eso último hay también en “Operación Varsity Blues”, una nueva producción que Netflix estrenó esta semana y que reconstruye el escándalo del mismo nombre que sacudió a Norteamérica hace dos años, cuando se destapó una red de fraudes y sobornos en los procesos de admisión de algunas de las más prestigiosas instituciones académicas de ese país, en el que participaron entrenadores deportivos, celebridades de Hollywood y el empresario vitivinícola chileno Agustín Huneeus Quesney.

Huneeus tuvo un rol preponderante en la trama real y también lo tiene en la película, que a partir de los audios interceptados por el FBI durante la investigación del caso, recrea los detalles del fraude y las conversaciones telefónicas entre los apoderados y Rick Singer, el entrenador y asesor universitario que creó la red de corrupción y que logró convencer, durante años, a varias personas a pagar millonarias sumas a cambio de asegurarles un cupo a sus hijas e hijos en universidades como Stanford, UCLA, Duke y USC, saltándose el proceso de admisión formal y falseando formularios y aptitudes deportivas (que en la mayoría de los casos los jóvenes no tenían).

Matthew Modine (a la derecha) interpreta a Rick Singer, creador de la red de corrupción universitaria.

Mezclando imágenes de archivo y entrevistas a periodistas y expertos en el caso con escenas dramatizadas, el filme reconstruye los hitos del escándalo con Matthew Modine en el papel de Singer. A esto se suma la música del premiado Atticus Ross, el mismo que ganó el Oscar por su trabajo en “Red social”, lo que acrecienta el ritmo de thriller que tiene el relato de Netflix y ciertos aires con la filmografía de Fincher.

Huneeus, en tanto, es interpretado en la cinta por Randy Hernandez, actor de origen latino que ha participado en series como Eve y CSI: Miami. En la producción, tal como en el caso real, el chileno aparece como uno de los empresarios más destacados en solicitar los servicios de Singer, por lo que luego se declaró culpable ante la justicia y fue condenado a cinco meses de cárcel en el penal de Atwater, California.

Si bien en la recreación Huneeus es presentado como uno de los padres más dubitativos ante los servicios que le ofrece Singer, además de “poco discreto” e incluso problemático para las intenciones del asesor universitario -al menos durante sus primeras conversaciones, extraídas de los audios pinchados por el FBI-, también se detalla y recrea en pantalla cómo el empresario del valle de Napa (California) terminó finalmente pagando cerca de US$ 300 mil en la red de corrupción: primero US$ 50 mil por arreglar el puntaje de la prueba de ingreso a la universidad de su hija y luego US$ 50 mil más para que la joven ingresara a USC (Universidad del Sur de California). Según medios como el Wall Street Journal, tras esto el chileno habría desembolsado otros US$ 200 mil para que se concretara el ingreso fraudulento de su hija a la institución.

La cinta recrea la detención de Huneeus en California por parte del FBI.

A través de los datos extraídos de la investigación del FBI, a cargo de la agente Laura Smith -que también es interpretada por una actriz en el filme-, “Operación Varsity Blues” profundiza en la fórmula utilizada por Singer para lograr la admisión de la hija de Huneeus: luego que el empresario cancelara el monto acordado y a través de datos falsos y fotos retocadas, el coach “convirtió” a la joven en una destacada jugadora de waterpolo durante su etapa escolar, pese a que ésta nunca habría practicado este deporte. Una táctica que Singer repitió en los otros casos, asegurando a decenas de jóvenes el ingreso a prestigiosas universidades usando becas deportivas con datos falsos y lo que él llamaba las “puertas traseras” para entrar a dichas instituciones.

El ejemplo de Huneeus, además, es utilizado en el filme para mostrar cómo diversos entrenadores y personal de estas universidades aceptaron millonarias sumas de dinero a cambio de incidir en el ingreso de los hijos de los donantes. Fue el caso, entre otros, de Donna Heinel, exvicedirectora deportiva de USC, y de Jovan Vavic, entonces entrenador de waterpolo de la misma casa de estudios.

A días de su estreno mundial, la crítica estadounidense ha elogiado el resultado de “Operación Varsity Blues”, resaltando los detalles que aporta para entender la compleja trama, la participación que tuvieron en el caso diversos empresarios -además de actrices famosas como Lori Louglin y Felicity Huffman- y el trabajo de Chris Smith (Tiger king), productor del filme y responsable de su fórmula narrativa, a medio camino entre el thriller y el documental.

El docudrama, además, desliza críticas al sistema de admisión universitario estadounidense y cuestiona el prestigio de las más reconocidas casas de estudio de ese país. Todo eso a través de la figura y la historia de vida de Rick Singer, un entrenador de básquetbol universitario que, tras ser despedido, se convirtió en asesor de padres e hijos en su ingreso a la vida académica, primero exagerando detalles en los formularios de ingreso y luego cobrando millones de dólares a través de su fundación The Key, para terminar codeándose con la élite empresarial estadounidense y luego, al ser descubierto, convirtiéndose en informante del FBI.

Foto: Netflix

“Lo más descorazonador de Operación Varsity Blues es lo que revela acerca de todo un sistema educativo quebrado en este país”, asegura el crítico Brian Tallerico, editor del sitio RogerEbert.com, en su reseña de la cinta. “Las admisiones siguen siendo uno de los mejores indicadores de la educación futura y poco se está haciendo para solucionarlo”, sentencia.

Tras declararse culpable y aminorar su condena tras cooperar con la investigación, Singer todavía espera por su sentencia. No da su testimonio en el filme.

Huneeus, quien tampoco participa entre los entrevistados del documental, tras declararse culpable y ser encarcelado, debió pagar además una multa de US$ 100 mil y completar 500 horas de servicio comunitario. Según la prensa estadounidense, en marzo de 2020, dos semanas antes de que terminara su condena de cinco meses, el empresario cambió la prisión federal por confinamiento domiciliario debido a la pandemia, tras lo cual habría retomado su trabajo como viticultor.