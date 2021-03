El otoño de la matriarca: Tina Turner anuncia su adiós con un revelador documental biográfico

La vida de Tina Turner ha sido una constante búsqueda por la libertad y la emancipación personal. “Un largo viaje en busca de su propia identidad y de su propia voz”, sintetizó en entrevista con USA Today el cineasta T.J. Martin, coautor del documental Tina, que reconstruye la turbulenta historia de vida de la cantante, compositora y actriz estadounidense, quien a sus 81 y tras seis décadas de carrera ha decidido despedirse definitivamente de la vida pública con una emotiva y reveladora pieza biográfica que funciona como su “canto del cisne”.

Titulada con su seudónimo artístico -su nombre real es Anna Mae Bullock- y estrenado en la reciente edición del Festival de Cine de Berlín, Tina llega este sábado al canal HBO y a la plataforma HBO Max para el público estadounidense, mientras que su llegada para Chile y Latinoamérica está prevista para este 2021 a través de la misma cadena (aunque desde la compañía aclaran que aún no hay fecha ni acuerdo definitivo para su aterrizaje local).

Turner, una de las artistas más exitosas de las últimas décadas, conocida popularmente como la “Reina del Rock and Roll” -pese a que su discografía ha transitado también por el soul, el R&B y el amplio espectro del pop-, anunció por primera vez el fin de su carrera musical en 2009, luego de una gigantesca gira mundial con la que celebró medio siglo de trayectoria, cuyo último disco de estudio data de 1999.

Tina Turner en 1976. Foto: HBO / AP.

Desde entonces, ha interrumpido ese paréntesis con algunas apariciones y proyectos específicos, como cuando recibió el Grammy a la trayectoria en 2018, el mismo año en que publicó su segundo libro de memorias, My love story. En 2016, anunció la realización de un musical sobre su vida, Tina, que debutó en las tablas al año siguiente.

Ahora, hablando frente a las cámaras de HBO, Turner asegura que dicho espectáculo de Broadway junto al documental que debuta este sábado son los últimos capítulos de su carrera. O al menos, el acto final de su vida pública.

Estrés postraumático

Si bien la cantante se habría mostrado reacia a participar del documental inicialmente, su actual marido, el ejecutivo discográfico alemán Erwin Bach -con quien se casó en 2013 en Suiza, país de que Turner tiene actualmente la nacionalidad- la habría convencido de contar su historia en sus propias palabras y frente a las cámaras, a modo de despedida.

El proyecto le dio la oportunidad para repasar los pasajes más exitosos de su vida musical pero también los más turbulentos y dramáticos. Algunos de los cuales ya había revelado en sus memorias y otros derechamente inéditos o poco abordados hasta ahora.

En el documental, por ejemplo, Turner habla en profundidad de su infancia, como hija de padres que trabajaban en un campo de algodón en Tennessee. También, obviamente, de la compleja y abusiva relación con su su exmarido, Ike Turner, que murió de una sobredosis de cocaína en 2007. Ambos tuvieron un gran éxito a fines de de los 60 hasta que se divorciaron en 1978, a consecuencia de los golpes y maltratos que luego ella denunció.

En el documental de HBO la artista -que los 80 se lanzó como solista para encontrar el éxito definitivo y el estatus de ícono planetario- profundiza además las secuelas de ese primer matrimonio y en su vida con trastorno de estrés postraumático, producto de dicha relación.

No todo son tragedias: con entrevistados como Angela Bassett, Oprah Winfrey, Kurt Loder, Katori Hall y el mismo Erwin Bach, el filme además recorre los hitos más destacados en la carrera de la intérprete de What’s Love Got to Do with It; los éxitos, las giras millonarias y los más de cien millones de discos vendidos a la fecha.

Antes de su estreno en televisión la película suma elogios de la crítica y una calificación de 100% en sitios como Rotten Tomatoes, basados en las publicaciones que se han escrito sobre la cinta.

“¿Cómo te retiras lentamente? ¿Simplemente yéndote?”, se pregunta Turner en el documental. “Aparentemente, la respuesta es así: con una película hermosa y conmovedora que se siente como un resumen de quién es Tina Turner, pero que también deja a los espectadores con ganas de un poco más. Quizás eso sea apropiado. Se supone que un gran artista siempre debe salir del escenario con el público deseando otro bis”, dice el sitio Vulture en su reseña del filme.

Según Dan Lindsay, el otro director del documental, “Tina está en un lugar realmente positivo en este momento. Creo que eso es en parte lo que impulsa su deseo de no interactuar tanto con el público. Está feliz, está contenta, no es alguien que necesite ser una estrella y tener atención“, dijo a USA Today.

Si bien Tina marca el fin de su trayectoria, podría no ser la última aparición de la estrella frente a su público, ya que en paralelo está nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll este año. Un título que curiosamente no ha obtenido como solista y solo como parte de su dúo junto a Ike Turner, años atrás. El reconocimiento, de concretarse, podría marcar la emancipación definitiva de Turner antes de la jubilación.