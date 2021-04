Elso Tumbay revive en la era digital con su debut en plataformas: “Es un bonito cierre de una gran historia”

Elso Tumbay, uno de los proyectos más originales de los que surgieron en la escena musical chilena de la segunda mitad de los 90, hoy es un grupo de whatsapp. “Hablamos seguido, echamos la talla”, cuenta Ignacio Farías, baterista histórico de la banda creada en 1996 y que a partir del año siguiente, con un primer disco de alta rotación en medios -y sencillos como Aire y Lucho estrujo-, se instaló como una de las propuestas más atípicas e inclasificables del pop rock de los últimos días de oro de la industria discográfica local.

A un cuarto de siglo de su debut formal y luego de una historia de altibajos, quiebres y reuniones, Elso Tumbay anuncia un nuevo hito en su carrera: a partir de este viernes, los tres álbumes que editó el conjunto entre 1997 y 2008 -además de una antología publicada en 2010- estarán por primera vez disponibles en plataformas digitales, luego que los integrantes, separados geográficamente y ocupados actualmente en distintos proyectos, se volvieran a alinear una vez más para dejar en el streaming el testimonio de su trabajo.

“En lo personal estoy súper contento, porque son momentos, son giras, son discos pero ahí está toda una batalla de vida, la suerte de ser músico. Me puedo ver ahí hace 25 años corriendo, tocando, es algo súper bonito que además pueda compartirse y que esté al alcance de todos”, reconoce Farías.

“La historia de Elso Tumbay siempre fue de separaciones, pero ahora finalmente va a estar arriba para la eternidad, por así decirlo”, agrega el músico.

Al rescate de los discos

Tal como han hecho diversos músicos chilenos en el último tiempo -de Ángel Parra a José Alfredo Fuentes y Fernando Ubiergo-, los exintegrantes de Elso Tumbay ocuparon los días de encierro para viajar al pasado e iniciar el rescate de su propia discografía. Una labor detectivesca, de burocracias y revisión de viejos contratos, que les permitió recuperar sus descontinuados álbumes y subir su música a las plataformas, donde hoy no existe registro del grupo.

“En los 90 todavía se estilaba que los sellos eran dueños absolutamente de todo, entonces muchos músicos de esa época que editamos discos con compañías grandes no nos quedamos ni siquiera con una copia”, explica el baterista, fundador de la agrupación junto a la cantante Carolina Sotomayor, quien luego tuvo un paso por el humor televisivo; el violinista Diego Fontecilla -hoy instalado en Inglaterra-, el bajista Eduardo Lira y el guitarrista Cristián Schmidt.

Con el sello Beast Discos como aliado y ocupando además las remasterizaciones que el grupo había hecho de sus antiguos LP para la antología que lanzaron en 2010, el estreno en digital de Elso Tumbay será por entregas semanales y comenzará este viernes 16 con el disco homónimo de 1997, editado en su momento por Sony Music y Fusión, el sello de Carlos Fonseca. La carta de presentación de una banda de amplio imaginario (denominado “japahuec”) donde convergen duendes, imágenes medievales, mitología hindú, la fusión experimental y el rock de Led Zeppelin y Jane’s Addiction, como detalla el sitio Musicapopular.cl.

El próximo viernes 23 será el turno de Niño Planta (2004) y la semana siguiente el de Arbólica (2008), para rematar con el mencionado volumen triple Antologías (2010). Luego, el plan es reeditar los mismos álbumes en formato físico.

“Nosotros teníamos una disputa interna en la banda, había algunos que querían subir los discos a plataformas digitales y otros que no, hasta que el año pasado decidimos que era lo mejor que podíamos hacer, porque es un trabajo bonito, bueno, un trabajo súper juvenil para nosotros y había que tenerlo arriba de alguna manera”, explica Farías.

¿Puede entenderse este estreno en digital como una nueva reencarnación de Elso Tumbay o es el final definitivo de su carrera? “Es un muy bonito cierre de una gran historia, de una gran saga. A no ser que me llamen y me ofrezcan la Tierra entera”, dice riendo el baterista. “Pero en la realidad es muy difícil una junta de Elso Tumbay, cada uno con hijos, sus cosas, otros proyectos”, añade el baterista, quien hace cinco años inició La Sonora Chilean Club, su proyecto personal.