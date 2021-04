Billie Eilish ante la prueba del segundo disco: la cantante lanza su nuevo álbum en julio

Uno de los clichés más extendidos en la música popular apunta a que un artista tiene toda la vida para hacer su primer álbum, pero apenas un par de meses o años para el segundo. Y que, por consecuencia, esa segunda entrega se elabora bajo el éxito y el impacto que ya generó el debut.

Billie Eilish, probablemente la artista más aclamada y representativa del último lustro en el pop global, ahora está frente a ese trance. Pero, al menos en teoría, no se hace problemas: Happier than ever (Más feliz que nunca) es el título optimista y hasta con un leve acento desafiante con que bautizó su próximo disco, anunciado hoy y con fecha de salida para el 30 de julio.

Aunque la artista ya había lanzado varios singles tras su primer título, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? -editado en marzo de 2019 y con el que un año después se presentaría en el Movistar Arena de Santiago, cita postergada por la pandemia-, sólo incluirá dos en su producción de mediados de año: my future y Therefore I Am.

Y tal como pasó con su primera obra, Eilish escribió y produjo sus nuevas composiciones con su hermano, el también músico FINNEAS, en Los Angeles.

La californiana también anunció su nuevo sencillo para este jueves 29 de abril al mediodía de Chile. Happier than ever además de ser lanzado en formato digital, también estará disponible en Box Deluxe y Super Deluxe, así como en 2 exclusivos vinilos, cassettes, álbumes de fotos y CD.