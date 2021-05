Del silencio de Shakira a las críticas de Maluma: las diversas posturas de las estrellas colombianas frente a las protestas

17 fallecidos y más de 800 heridos, según los datos de la Defensoría del Pueblo, es el balance que dejan seis días de masivas protestas en Colombia contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque. Y aunque ayer domingo el presidente decidió retirar la propuesta, hoy volvieron las manifestaciones en algunas ciudades, acompañadas de diversas campañas en redes sociales y algunos mensajes publicados en las últimas horas por artistas y celebridades colombianas.

Lo último no es menor para un país con un creciente panteón de estrellas, referentes y líderes de opinión de alcance mundial, probablemente, de toda Sudamérica, el que más figuras de la música ha internacionalizado en las últimas décadas. Tal como ha ocurrido recientemente con las manifestaciones sociales en Chile, puerto Rico o Estados Unidos -entre otros lugares-, la ciudadanía espera que sus ídolos se pronuncien frente a las demandas o a las hechos de violencia, y estos, a su vez, se dividen entre los que sacan la voz de inmediato y los que optan por el silencio o la cautela.

Uno de los primeros artistas colombianos en manifestarse fue el cantante Maluma, quien el sábado usó sus redes sociales para entregar su mirada de los hechos. Primero, a través de Twitter, donde con un escueto mensaje señaló: “Mi cambio viene a través del arte!” (sic).

Un posteo escueto y algo críptico que un par de días después profundizó a través de un video en Instagram, donde se explayó en detalle sobre la crisis que atraviesa su país, generando más resistencia que aplausos por parte de sus compatriotas.

“De verdad me duele mucho (...) porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, me parece una cagada, en todo el sentido de la palabra, cómo los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma”, señaló.”Yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando”, añadió el cantante.

“Así que a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente quiero felicitarlos y aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, este es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país”.

Foto: AP.

Juanes, por su parte, también ocupó su cuenta de Twitter para hablar de tema y ayer domingo -horas antes que Duque anunciara el retiro del proyecto- posteó: “Presidente Iván Duque, le pido que escuche y se conecte con el pueblo retirando la reforma tributaria, el país está ardiendo y será peor si no reacciona”.

Lo mismo hizo Carlos Vives, quien el sábado, a través de Twitter, se pronunció en busca de un entendimiento social, sin tomar una postura concreta. “El espacio para que la gente se manifieste es muy importante. Debe ser en paz. Pero la paz también es una construcción que las instituciones están llamadas a hacer realidad cada día en todas sus acciones y mensajes”. publicó.

“El camino de buscar consensos es más difícil pero es necesario”, agregó el hombre de La tierra del olvido. “Yo hago parte de la cultura y claro que me duele el país, aquí vivo y aquí quiero estar. Pero no estoy dispuesto a verlo desde un solo ángulo”.

Más explícita fue la cantante Karol G, quien el pasado miércoles, cuando recién comenzaba el gran “paro” colombiano, se mostró en contra de la medida presidencial a través de Twitter, con un “No a la reforma tributaria”.

Un par de días después agregó: “Mi alma y corazón están con mi país, con la esperanza de que la lucha, la voz y la sangre que se ha derramado, tenga eco y GENERE UN CAMBIO. @IvanDuque, el país que usted ve destruido hoy es el mismo país que un día confío en usted y lo eligió como mandatario ESCUCHE A SU PUEBLO”, escribió la intérprete de Tusa.

La cantante Shakira, probablemente la mayor estrella mundial surgida de Colombia en las últimas décadas, es también una de las pocas artistas de ese país que -al menos al cierre de este artículo- no se ha pronunciado sobre el tema. Tampoco lo ha hecho el reggaetonero J Balvin. Ambos han sido objeto de críticas por su silencio por parte de los usuarios de las redes sociales a favor de las movilizaciones, quienes han iniciado campañas para dejar de seguir a los artistas que no se pronuncien ni visibilicen las protestas.

Críticas de los pares

Incluso, otros artistas de ese país han disparado contra sus colegas que no han participado ni se han manifestado sobre las protestas y los muertos y heridos en Colombia.

Fue el caso, por ejemplo, de la cantante colombiana-canadiense Lido Pimienta, quien dijo a sus seguidores en Twitter: “Amores, ya no me agreguen en cosas ni noticias ni nada que tengan a los innombrables de la *musica* Colombiana. Quiero compartir noticias y llamar la atención internacional de los problemas que atacan a NUESTRA comunidad. Ellos ya lo han demostrado antes: el país no les duele”.

Si bien no dio nombres, la solista se expresó largamente sobre sus célebres compatriotas que han guardado silencio durante la última semana. “No nos distraigamos esperando que las estrellas del popó nos echen una mano, no lo van a hacer y que bueno que siempre muestren sus verdaderas caras/intereses”, posteó, sumando una imagen de un payaso y otra de un signo de dólar. “Sigamos amplificando las voces de quienes sí lo merecen, dijo.

En la misma línea, la cantante y actriz Martina LaPeligrosa fustigó a sus colegas que no se han manifestado. “Estos son otros tiempos, compañeros y compañeras. Si hay que escoger entre palo por hablar y palo por no hablar, por favor abran la boca y hablen, canten, exprésense, pronúnciense, digan”!.

Luego, se preguntó: “Te has puesto a pensar que allá afuera está luchando el pueblo que escucha tu música, el que compra tus discos, la gente que va a tus conciertos”.

El dúo Bomba Estéreo también se manifestó en las redes, donde dijo que “Colombia demostró que el poder del pueblo siempre será más fuerte que el del gobierno. Las medidas injustas y arbitrarias se pueden revocar por medio de la protesta”.

“Siempre la vía pacífica será más poderosa en la protesta, para demostrarle a la fuerza pública que su violencia no es necesaria y es totalmente injustificada. El pueblo unido es donde está la verdadera fuerza para el cambio de un país que lo necesita!”, agregaron.