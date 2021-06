Con actividades educativas y online: se desarrollará nueva Versión del Festival de Cine Europeo

Organizado por la Unión Europea en Chile, este año el Festival de Cine Europeo tendrá una nueva edición, entre los días 10 al 27 de Junio.

Al certamen, que tendrá su 23ª versión, se podrá acceder gratuitamente, a través del sitio www.festivalcineeuropeo.cl

El Festival de Cine Europeo trae una cartelera digital de más de 40 películas, de todos los estilos. Entre ellas, My little Sister, que llega con varios premios; The little Men, película checa; A Perfectly Normal Family, film que habla de la transexualidad desde la mirada de una pequeña niña; Adolescentes, que lleva precedida de los Premios César; Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, entre otras

Asimismo, habrán más de 20 actividades en Santiago y regiones, enfocados al ámbito del cine, además de un programa educativo online.

Todo el detalle de la información se encuentra en el sitio web mencionado.