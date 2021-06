Dror Mishani, escritor israelí: “Debemos reconocer el papel que jugamos en esta injusticia histórica al pueblo palestino”

“Necesitaba una aventura, una nueva experiencia”, dice para explicar por qué decidió hacer un cambio. Hasta este libro, el protagonista de sus novelas siempre fue un hombre, el inspector Abraham Abraham, pero lo cierto es que el escritor Dror Mishani (45) decidió probar algo nuevo: tres historias, tres mujeres, sin conocerse, pero todas entrelazadas.

Tres, justamente se llama su cuarta novela, lanzada vía Anagrama, que se enmarca dentro de la literatura negra. “Es un tipo de novela extraño: es una novela policíaca en la que no estás seguro de si ocurriría un crimen o una novela de detectives en la que no estás seguro de que el detective aparecería alguna vez”, dice el israelí a Culto. “La primera parte se lee como ‘una novela’, la segunda como una ‘historia de terror’, la tercera como ‘un procedimiento policial’”.

¿influyó el creciente movimiento feminista en esta decisión?

Mientras escribía, pero no antes. Hubo un momento en el que me quedé atascado y temí no poder completar el libro, y mi detective Abraham me ofreció su ayuda. Pero insistí en que este es el libro de tres mujeres protagonistas, tres mujeres que se ayudan entre sí, formando un vínculo espiritual sin conocerse, y por eso lo dejé fuera.

Junto a la vida de las protagonistas (Orna, Emilia y Ella), toca temas de actualidad como divorcios, familias disfuncionales, inmigración, precariedad laboral, soledad, vejez abandonada. ¿Cómo escribir sobre estos temas sin caricaturizarlos y hacerlos creíbles?

La forma de hacerlo bien es nunca escribir sobre “temas” sino sobre personas. Una vez que sientes sus problemas desde adentro, no sale como una caricatura.

¿Alguna de estas mujeres te identifica más?

A veces, sobre todo con Orna, y en otras ocasiones, sobre todo con Emilia.

Hay un personaje, Guil Hamtzani, que es un depredador sexual, y que cruza toda la novela, ¿cómo lo construiste?

Al comenzar este libro, tomé la decisión de que esta historia no sería contada, como suele hacer la ficción criminal, desde el punto de vista del investigador, ni desde el punto de vista del asesino (también común, cada vez más). Mi resolución fue que esta es la historia de las víctimas y que quiero conocerlas y que mis lectores las conozcan, no unos minutos antes del crimen, no unas horas o unos días antes, sino unos meses. o años. Esta decisión tenía dimensiones éticas y estéticas, y sabía que también tendría “un precio”, porque significaba que la historia del asesino sería contada desde lejos, “desenfocada”. Así es como quería construir a Guil: no sé nada de él más que lo que saben Orna y Emilia. No me arrepiento de esta elección: Tres es la novela de Orna, es la novela de Emilia, no es de Guil.

Con respecto a lo anterior, ¿hubo alguna influencia de la novela American Psycho? Donde el protagonista es también abogado y depredador sexual.

No lo he leído. Pero hubo otra influencia obvia: la película de Hitchcock Psicosis en la que un asesino asesina a la heroína después de un tercio de la película y se hace cargo de la narrativa. Insistí en no dejar que le pasara a mi libro.

Dror Mishani.

Simenon, Highsmith, Padura...y Bolaño

En el género de la novela policíaca, ¿cuáles son sus referencias?

¡Patricia Highsmith ciertamente influyó en este libro! Pero amo a muchos otros escritores que escribieron en el género: E. A. Poe, Karel Capek, Borges, Simenon, Sjowall y Whalloo, Dorothy B. Hughes, Leonardo Sciascia, Durrenmatt, Ricardo Piglia, Matsumoto, Camilleri, Mankell.

Guy Duplat dijo que eras el Georges Simenon de Israel, ¿qué piensas que se refieran a ti de esa manera?

Amo a Simenon, es una fuente constante de inspiración, por lo que es un gran cumplido.

Dentro de la novela policíaca actual, ¿hay autores que te gusten?

Leonardo Padura, Fred Vargas, Petros Markaris, Jan Costin Wagner, Guillermo Martinez, Santiago Gamboa.

¿Conoces autores de América Latina y Chile?

Me encanta leer a muchos escritores latinoamericanos, me gusta especialmente su libertad literaria, su habilidad para combinar géneros y su forma natural de escribir una narrativa en primera persona. Mencioné algunos antes, Borges, Piglia, pero, por supuesto, Bolaño también es muy importante para mí, un escritor que realmente sacudió mi mundo cuando lo leí por primera vez. Me encanta leer a muchos otros, incluidos escritores jóvenes como Alejandro Zambra.

Dror Mishani.

Dos Estados o uno con iguales derechos

Como israelí, no puedo evitar preguntarte, ¿qué piensas sobre la escalada del conflicto en Gaza? Recientemente se decretó un alto el fuego.

La cesación del fuego es, lamentablemente, parcial y temporal. La única solución al actual derramamiento de sangre comenzaría con un reconocimiento honesto y pleno de Israel: y lo que es más importante, de nosotros, los israelíes, del papel que jugamos en la injusticia histórica causada (pasada y presente) a los palestinos como individuos y como pueblo. Este reconocimiento debe ir seguido de una verdadera resolución para enmendar esta injusticia, ya sea en la forma política de 2 Estados, o de 1 Estado con iguales derechos a las dos naciones que convivirán en él, y a todos sus ciudadanos, no importa cuál sea su religión.

Según la ONU, 38.000 palestinos han sido desplazados en Gaza y 2.500 han quedado sin hogar por los ataques israelíes, ¿qué piensa de eso?

¿Y por qué contarían los desplazados y las bajas del último mes únicamente? La guerra comenzó hace años y causó mucho sufrimiento, pero sigo creyendo que hay una manera de ponerle fin y comenzar a reconstruir una nueva sociedad igualitaria. Como escribí antes, debería comenzar con nuestro reconocimiento del papel que jugamos en esta injusticia histórica y presente.

¿Cómo evalúa el papel del gobierno de Benjamin Netanyahu en este conflicto?

Todo empezó mucho antes de que él naciera.