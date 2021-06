Claudio Valenzuela: “Volver a tocar sería el regalo más importante para los 30 años de Lucybell”

Los pasos de Lucybell ya cumplen casi 30 años desde la fundación del grupo, pero al menos en el tiempo más reciente se pueden resumir así. En 2020 esrenaron su disco Mil Caminos, 18 clásicos de su discografía en formato acústico, más un tema nuevo y la colaboración como voces invitadas de Beto Cuevas, Consuelo Schuster y Manuel García, además de Cuti Aste como una suerte de cuarto integrante.

Pero no sólo quedará remitido a un álbum. La banda mostrará el proceso detrás de la grabación de Mil Caminos en un documental llamado Pasos, dirigido por Felo Foncea y que captura la estadía del trío junto a su equipo técnico e invitados en Estudios del Sur en noviembre de 2019. Un registro que muestra toda la trastienda del trabajo y que incluye ensayos, imágenes detrás de cámaras y entrevistas tomadas en los mismos días de grabación; todo en pleno estallido social, en esos instantes de fines de 2019 en que el país se agitaba sin demasiada tregua.

Pasos será exhibido vía streaming a partir de hoy viernes 18 de junio a las 21 horas y durante todo este fin de semana. Los boletos ya están a la venta vía Ticket Plus y tendrán tres instancias de preventa con precios que parten en $5 mil. Entre las alternativas de tickets se incluyen un audio de regalo con material exclusivo en vivo de 2019 y Meet & Greet.

Aquí, el propio cantante Claudio Valenzuela entrega a Culto algunas coordenadas de lo que se verá hoy:

*El inicio del proyecto Pasos: “Creo que desde el comienzo la idea rondaba en las cabezas de todos. El primer disco acústico de la banda, con muchos músicos invitados, audio y video en vivo. Es un hito que se debía registrar, desde lo que pasó tras cámaras hasta las opiniones de los participantes. Fueron días muy especiales”.

*Un documental en pleno estallido: “Cuando ocurrió el estallido social, ya teníamos todo producido para novembre. Pero mantener las fechas dependía de muchas cosas. Era una época incierta. La siguinte fecha era marzo de 2020. Por suerte decidimos correr el riesgo. Además, había una electricidad en el aire que obviamente colaboró con la energía del disco”.

*¿Cómo imagina a partir de octubre los festejos por los 30 años del grupo?: “¿Con una torta con 30 velas? Lo primero es volver a tocar. Ese será el regalo más importante”.

*¿Se ha acostumbrado a llevar ya casi un año y medio planificando shows o documentales vía online?: “Más que te guste o no, no hay más opción. Obviamente no es lo mismo tener a gente al frente, pero ayuda a mantener la comunicación, la conexión con la gente. Creo que ahora nos tuvimos que comunicar por acá y seguiremos haciéndolo, así como muchos trabajos serán desde ahora desde la casa. Pero eso no pasará con los shows. La experiencia en vivo, un show o una obra de teatro, no es comparable y es necesaria para la experiencia humana. Con este tipo de cierre se ha hecho más claro”.