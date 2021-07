La fragilidad de Damon Albarn: mira aquí el video de su nueva canción

Por momentos la trayectoria del cantante inglés Damon Albarn semeja un cubo al que se le puede mirar desde distintos costados, todos diversos, algunos que sirven de entrada y otros de salida a sonidos que muchas veces ni siquiera poseen demasiados puntos de contacto.

Del pop a las guitarras, de la inspiración africana a la animación digital, y ahora a una melodía de contornos tenues y cinematográficos, parte de su próximo diso, seguro otro punto aparte en la marcha del ex Blur: Polaris se llama la composición recién estrenada, la que integrará el álbum The nearer the fountain, more pure the stream flows, con salida para el 12 de noviembre de 2021.

Según precisa un comunicado, el título estaba originalmente pensado como una pieza orquestal inspirada en los paisajes de Islandia; pero el 2020 vio a Albarn regresar a la música desde el encierro, para desarrollar su trabajo en 11 canciones que exploran más a fondo temas como la fragilidad, la pérdida, la emergencia y el renacimiento. El resultado es una colección panorámica de canciones con Albarn como narrador. El título del trabajo está tomado de un poema de John Clare, titulado Love and memory.

“En una carrera de cambios musicales perpetuos y de exploración, el álbum descubre nuevos terrenos, encontrando arreglos orquestales expansivos anidados con melodías íntimas, rozando una majestad contagiosa: todo listo para algunas de las interpretaciones vocales más deslumbrantes de Albarn hasta la fecha”, adelanta el texto.

Polaris ya está disponible junto a su respectivo video, el que es parte de una serie de películas cinematográficas especiales titulada Sublime Boulevards - Performance Films, las que se emitirán por YouTube. Con la actuación de Albarn junto a una banda en vivo y con un cuarteto de cuerdas, capturada en blanco y negro, esta serie de películas está dirigida por el fundador de Transgressive Records, Toby L, y acompañará una selección del material del álbum.