Britney Spears y nuevo abogado presentan petición para terminar tutela de su padre

Un nuevo episodio suma el drama de la cantante estadounidense Britney Spears. Su nuevo abogado, Mathew S. Rosengart, pidió a la corte de sucesiones de Los Ángeles remover al padre de la cantante de la tutela.

Rosengart, es un exfiscal federal y abogado de Hollywood de alto poder, y ha trabajado con celebridades como Sean Penn, Julia Louis-Dreyfus y Steven Spielberg, fue aprobado como abogado del cantante a principios de este mes.

Rosengart asumió el cargo después de que Samuel D. Ingham III, el abogado designado por el tribunal que había representado a Spears mientras duró el arreglo, renunció a la luz de los recientes comentarios de la cantante sobre su trabajo.

En concreto, Rosengart solicitó que un contador público certificado en California, Jason Rubin, fuera nombrado curador del patrimonio de la cantante, que incluye activos en efectivo de $ 2.7 millones y activos no monetarios de más de $ 57 millones. Además, añadió “que la Sra. Spears tiene capacidad suficiente para elegir a su propio asesor legal, también tiene capacidad suficiente para hacer esta nominación”.

El pasado 23 de junio, en una emotiva audiencia, la mujer de Baby one more time dijo que deseaba terminar la tutela, que supervisa tanto su cuidado personal como su patrimonio, sin tener que someterse a evaluaciones psiquiátricas; agregó que no sabía que podía presentar una denuncia para terminarlo.

“Todo lo que me sucedió tenía que ser aprobado por mi papá, y solo por mi papá”, dijo la Sra. Spears en la audiencia, mientras describía haber sido forzada a ingresar a un centro de salud mental después de un desacuerdo en el ensayo de un concierto.

“Lloré por teléfono durante una hora y a él le encantó cada minuto”, agregó. “El control que tenía sobre alguien tan poderoso como yo, le encantaba el control, lastimar a su propia hija, al cien mil por ciento”.

Incluso, en la audiencia del 14 de julio en la que se aprobó al Sr. Rosengart como su nuevo abogado, ella dijo: “Estoy aquí para deshacerme de mi papá”. El Sr. Rosengart pidió al Sr. Spears que renunciara en el acto; un abogado del padre del cantante se negó.

Spears padre, de 69 años, ha dicho que instituir la tutela era necesario para salvar la vida y la carrera de su hija durante un período de preocupación por su salud mental y abuso de sustancias, y que ha actuado por amor, trabajando para protegerla de la explotación.