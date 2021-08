“Se cool, vacúnate”: Paul McCartney hace llamado a inocularse contra el Covid-19

Seguro que cuando escribió “When I get older / losing my hair / Many years from now / Will you still be sending me a Valentine / Birthday greetings bottle of wine” en su canción When I’m 64, de 1967, Paul McCartney imaginaba una vejez algo bucólica, lejos del complejo escenario que el grupo etario más avanzado enfrenta debido a la pandemia del coronavirus.

Pero Sir Paul puede respirar aliviado. Durante esta jornada subió a sus redes sociales una fotografía donde se le muestra inoculándose contra el Covid-19 (sin aclarar si se trata de la primera o segunda dosis), y en ella un simple pero decidor mensaje: “Se cool, vacúnate”. Esto, en alusión a la resistencia que la vacuna ha despertado en algunos sectores de la población.

En diciembre pasado, y haciendo gala de su habitual optimismo, el autor de Hey Jude se había mostrado esperanzado en los efectos de la vacuna. “La vacuna nos sacará de esto -dijo en entrevista con The Sun-. Creo que lo superaremos, sé que lo lograremos, y es una gran noticia sobre la vacuna”.

Asimismo, ya en ese entonces se había mostrado dispuesto a poner el brazo. La recibiré tan pronto como se me permita”. Ese día llegó.