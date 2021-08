El relator de la transición: Ascanio Cavallo es Premio Nacional de Periodismo 2021

Si ayer se anunció al ganador del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021 (que recayó en José Rodríguez Elizondo), durante este viernes se anunciaron los galadrones en Ciencias Exactas y en un rubro que siempre da que hablar: el de Periodismo. Los laureles, este año, recayeron en Ascanio Cavallo (64).

Periodista de la Universidad de Chile, fue director de la revista Hoy y del desaparecido diario La Época. También se desempeñó en el mundo académico como decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde estuvo entre 2001 y 2014. En la actualidad, es director de la empresa Tironi y Asociados, además de columnista de La Tercera, donde cada domingo hace un análisis del acontecer nacional.

Alguna vez, en una entrevista con el semanario The Clinic, comentó que su particular nombre de pila tiene un origen literario. La novela homónima original de 1843, escrita por el francés Alejandro Dumas padre. “Esa novela estaba en mi casa y entiendo que esa fue la razón por la cual mi papá me puso así. Por supuesto, que en ese libro, Ascanio era un príncipe”, contó.

De ahí que ese vínculo, marcado por el bautismo, de algún modo le mostró un camino que lo llevaría a la escritura. Así, Cavallo ha publicado libros como Las guerras de la guerra : Perú, Bolivia y Chile frente al conflicto de 1879 (1981), Golpe. 11 de septiembre de 1973 (2003, junto a Margarita Serrano), o Periodismo y democracia (2014, con Juan Luis Cebrián, Ricardo Hepp y Abraham Santibáñez).

Pero si Ascanio Cavallo se hizo un nombre fue por un volumen que se convirtió en un clásico para quienes siguen la política. La historia oculta de la transición: Chile 1990-1998 (1999). Un libro donde, con un relato ameno, contó los entretelones del tenso paso del régimen militar a los gobiernos de Patricio Aylwin, primero, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, después. En su libro no escatimó detalles para relatar episodios que sacaron ronchas, como el “Ejercicio de enlace”, del 19 de diciembre de 1990; el desacato del general Parera a Aylwin en la Parada Militar de 1990; o el “Boinazo”, del 28 de mayo de 1993. En rigor, este libro fue una especie de segunda parte de La historia oculta del régimen militar (1988).

Sobre ese período final del siglo XX chileno, Cavallo ha publicado más de un libro al respecto. También suma Los hombres de la transición (1992) y El poder de la paradoja. 14 lecciones políticas de la vida de Patricio Aylwin (2006).

Asimismo, otro aspecto importante de su carrera ha sido como comentarista de cine. Esta pasión la ha desarrollado en libros como Cien años claves del cine (1995), Huérfanos y perdidos: el cine chileno de la transición 1990-1999 (1999) o Explotados y benditos: mito y desmitificación del cine chileno de los 60 (2007). De hecho, en 2006 recibió el premio APES (Asociación de Periodistas de Espectáculos) a Mejor Crítico de cine.