¿Cuánto cuesta? ¿Los Simpson y qué más? Todas las respuestas de cara al debut de Star+

En un momento, junio pasado acogería el debut de dos plataformas de streaming en Latinoamérica: HBO Max y Star+. Pero en un giro que puede interpretarse como un síntoma de la álgida disputa entre servicios, el estreno de la segunda se postergó hasta el 31 de agosto. Sin nuevos lanzamientos en el ámbito de aquí a fin de año, su arribo de mañana se mueve entre contrastes: es el último gigante digital en llegar a la fiesta pero detrás cuenta con la maquinaria de Disney y las marcas de las que este es dueño, como FX, 20th Century Studios, National Geographic y ESPN.

De la mano de este último canal, Star+ levanta una de sus principales fortalezas, porque la plataforma contará con partidos de fútbol, tenis, NBA, fútbol americano y otras disciplinas. El deporte llega al streaming, en compañía de series, películas y documentales, abriendo un nuevo flanco en un terreno que se ha saturado de nuevos interesados en dar caza a Netflix.

En la previa al desembarco de Star+, aquí revisamos punto por punto sus particularidades.

The Walking Dead, Selena Gomez y Nomadland

Por meses fue uno de los puntos más controversiales de Disney+: ¿por qué su catálogo en Latinoamérica no incluye todas las temporadas de Los Simpson, cuando en Estados Unidos el servicio sí las tiene disponibles? La respuesta reside en la mera existencia de Star+, una plataforma que funciona de manera independiente sólo en América Latina (en Europa es una marca más dentro de Disney+) y que llega mañana presentando en exclusiva todos los ciclos de Homero, Marge y compañía.

Esa serie lleva la batuta de la biblioteca de series, pero no es la única producción popular que acoge. The walking dead y el drama This is us -ambas en su recta final- estarán la plataforma íntegramente, mientras que también irrumpen The X-Files, Grey’s anatomy, Homeland, Lost, How I met your mother y Modern family. Entre las producciones más frescas se encuentran Genius: Aretha, Love, Victor, el Bios: Vidas que marcaron la tuya enfocado en Andrés Calamaro y Only murders in the building, comedia con Selena Gomez y Steve Martin que llega en simultáneo con Estados Unidos.

This is Us. Foto: Maarten de Boer/NBC

Nomadland -vista hace poco en salas chilenas y ganadora del Oscar- es probablemente la gran película reciente que ofrecerá Star+. A la espera de conocer en detalle su catálogo, lo más estelar en ese ámbito son los filmes de Alien, Deadpool, Duro de matar y Búsqueda implacable, además de Bohemian Rhapsody y Logan.

El deporte como mayor joya

ESPN se instala en el streaming, ofreciendo incluso más que la programación que se puede seguir a diario en el TV cable. Es la garantía que brinda Star+, que tendrá eventos en vivo y repeticiones de partidos de Champions League y las ligas de Inglaterra, España, Francia e Italia, además de competencias de ciclismo, basquetbol y golf.

“Esta propuesta es única hoy en el mercado. Fue gran parte de nuestra decisión en el momento de planificar esto y de tomar una decisión de producto”, indica a Culto Natalia Scalia, líder de Direct-to-Consumer de The Walt Disney Company Latin America. Y agrega: “No hay nada que no vaya a estar en Star+. Apuntamos a que esta propuesta sea la más robusta que podamos tener”.

La misma base técnica que Disney+

Sobria y funcional, la experiencia de usuario que proporciona Disney+ será homologable a la de Star+. Así lo detalló la compañía en una presentación ante la prensa este lunes, donde brindó un primer vistazo a la plataforma. “Es la misma base técnica que Disney+”, especifican sobre el servicio, que permitirá la creación de siete perfiles diferentes y la activación de control parental.

En deportes, se podrá dar seguimiento a equipos en específico, para acompañar la actividad semana a semana. “Podrán ver qué repeticiones hubo y qué eventos vienen”, señalan. “Las repeticiones quedarán disponibles por un tiempo limitado pero extendido en la plataforma”.

Paris Saint-Germain en su partido de este domingo. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Un precio y una sola cuenta

Por sí solo, Star+ llega con un precio de $ 8.500, por sobre el promedio de las plataformas de cine y series del mercado, y por debajo de los servicios que cuentan con deportes. También ofrecerá una promoción en complemento con Disney+ (hoy a $ 6.500), que tendrá un valor de $ 10.500 por mes. En caso de optar por esa alternativa, el usuario podrá ingresar con su mismo correo y contraseña en ambas plataformas, evitando la creación de diferentes credenciales. “Esto va a agilizar mucho el consumo entre las diferentes aplicaciones dentro de un hogar. Queremos facilitarles la vida a nuestros consumidores”, indica Scalia.

La aplicación estará disponible en dispositivos Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV y Chromecast; televisores LG y Samsung; consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S, además de tabletas, celulares y computador.