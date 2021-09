Javiera Mena agota entradas y confirma cuatro conciertos en su regreso a Chile

El regreso de Javiera Mena a los escenarios chilenos no ha pasado desapercibido. Tras anunciar el miércoles una actuación para el 12 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes, y ante la demanda del público por adquirir entradas para el concierto, la cantante sumó otra presentación para ese mismo día en otro horario.

Luego que se agotaran también los boletos para esa fecha, finalmente serán cuatro las presentaciones que la artista dará en el recinto de Providencia.

Según detallan desde el teatro, a los dos recitales del 12 de noviembre -ambos agotados- se agregaron hoy otros dos para el 11 de noviembre, a las 19.00 y a las 21.30 horas. Las entradas para estos nuevos conciertos se puede adquirir en la boletería del recinto o a través del sistema Ticketek, con precios que van desde los $10.000 a los $20.000.

En las cuatro presentaciones, sus primeras en el país en casi dos años, Mena presentará por primera vez ante sus seguidores locales las canciones de I. Entusiasmo, su contundente y exitoso último EP, al tiempo que mostrará algunos adelantos de la segunda parte del mismo proyecto que espera publicar a fines de este año.

“Estoy con muchas ganas de tocar, de mostrar todo lo que he evolucionado estos dos años, en que hemos hecho muchos shows de streaming que igual dentro de todo han servido un montón. Verte todo el rato, a pesar de que no hemos tocado con público, los streaming han servido para la excelencia sobre el escenario. Además, canciones como Corazón astral, Flashback o Dos han andado súper bien pero no las hemos podido mostrar todavía. Ahora se viene todo eso”, dijo la cantante a Culto el pasado miércoles.

Para ingresar a los conciertos, que se realizarán con aforo limitado, los asistentes deberán presentar su pase de movilidad y/o esquema de vacunación completo junto a su cédula de identidad (requerido para mayores de 18 años). Al mismo tiempo, se exigirá el uso de mascarilla en todo momento, mantener la ubicación durante el evento y se prohibirá el consumo de alimentos en el recinto.