A preparar la maratón: secuela de Sex on the City ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Para el próximo mes de diciembre está confirmada la fecha de estreno de la secuela de Sex and the City, según informó este martes la plataforma HBO Max.

Este nuevo componente de la exitosa franquicia se llamará And Just Like That, y tendrá a tres de los personajes originales: Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras pasan por realidad de la vida y la amistad en sus 50 años.

Quedará fuera el personaje de Samantha Jones, quien fuera interpretada por Kim Cattrall.

Actualmente, la serie se está filmando en Nueva York e incluye a los miembros del elenco previamente anunciados: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

La serie original se estrenó en HBO en 1998 y duró seis temporadas hasta 2004. Vio dos películas: Sex and the City en 2008 y Sex and the City 2, en 2010. Además de una serie precuela protagonizada por Anna Sophia Robb, llamada The Carrie Diaries, en 2013.