Lanzan monumental edición especial del disco Let it be de The Beatles: escúchalo aquí

Han sido días noticiosos para el universo Beatle. A las diversas entrevistas de Paul McCartney reviviendo la trastienda sobre el quiebre del cuarteto en 1969-1970, se suman las novedades en torno al proyecto Get back, el documental de Peter Jackson (El señor de los anillos) que indagará sobre ese período, que esta semana mostró nuevo trailer y que se estrenará durante tres días -25, 26 y 27 de noviembre- exclusivamente en Disney +.

Un registro que intentará desmitificar el epílogo Beatle como un momento de tensión y cortocircuito extremo, para presentarlo, al menos de lo que se desprende de los adelantos, como una instancia donde aún estaban dispuestos a seguir creando magia en base a su amistad y complicidad.

Pero, como todo lo que sucede con The Beatles, ningún proyecto viene solo.

Este viernes 15 llegó a las plataformas digitales la edición de lujo del último disco que editaron, Let it be (1970), precisamente el trabajo involucrado en el proyecto de Jackson.

Se trata de una producción distribuida en varias partes y que incluye el mismo álbum remezclado por Giles martin, hijo del histórico productor de los ingleses, George Martin; 27 grabaciones inéditas desprendidas de las sesiones del disco, con joyas como Paul cantando Please please me como intro de Let it be, George fusionando Wake up little Sussie con I me mine o ensayando Something, y varias jams con ánimo rocanrrolero tituladas como The walk o Without a song; y una mezcla del álbum de 1969 que hizo en ese momento otro productor, Glyn Johns.

Pura arqueología del mundo Fab Four.

Escúchalo aquí:

