Lily Hoang en castellano: se publica Un bestiario en edición nacional

Estadounidense de origen vietnamita, Lily Hoang es una de las destacadas autoras de nuestro tiempo. Su libro Un bestiario, publicado originalmente en Estados Unidos en 2016 por el Centro de Poesía de la Universidad Estatal de Cleveland, recopila con trece ensayos en los que la autora va entrelazando su propia biografía con poesía, cuentos de hadas y mitología.

“Esta es la única manera en la que sé escribir, o al menos, la forma híbrida que se me da naturalmente. No era mi intención escribir una colección de ensayos, pero fue la forma que tomó el libro. Y a veces los cuentos de hadas son lo suficientemente reales para mí y, por lo tanto, pertenecen dentro de los márgenes del ensayo”, señaló Hoang al medio The Rumpus.

En estos ensayos, Hoang despliega un relato íntimo cargado de dolor, rabia, amor y rebeldía, y partir de ello, armar una memoria. Además de tratar temas como la migración, la expectativa de los padres, las relaciones abusivas y la muerte.

A partir de este mes, Un bestiario estará disponible por primera vez en castellano, en una edición realizada en nuestro país por el sello Los libros de la mujer rota. Esto, con una traducción, realizada en Chile por Rodrigo Olavarría y Simón López Trujillo, quienes, manteniendo la esencia narrativa de la escritora, incorporaron elementos del español chileno al relato.

