El himno de la Teletón une a Flor de Rap y Seo2 con los niños embajadores de la campaña

“Cuando llego aquí, me siento como en casa. Pongan atención, les cantaré qué es lo que pasa. Avanza mi rehabilitación; desde los 3 meses que llegué a esta institución. Ahora tengo 12, vaya que emoción, agradezco a cada uno por tremenda vocación”.

La letra y la voz son de Ian Vega (12), paciente de la Teletón, residente de la comuna de Codegua y fanático del rap y la música urbana, además de uno de los dos embajadores de la edición 2021 de la Teletón. La estrofa es parte de Hacer sentido, un tema en el que la acompaña Renata Ulloa (9) y donde ambos, en clave hip hop, describen su trabajo de rehabilitación e inclusión y sus vivencias dentro de la institución.

La canción llegó a oídos del ex Makiza Cristián Bórquez, alias Seo2, y tras varios encuentros y la adición de otros artistas nacionales terminó dando forma al himno de la campaña de este año, que se lanza hoy en diversas plataformas bajo el título de Teletón todos los días, como el tema oficial de la cruzada solidaria que se realizará el próximo 3 y 4 de diciembre.

“Originalmente me llamaron de Teletón para mostrarme la canción que habían hecho con Ian, se acercó a mí Benjamín Díaz (director ejecutivo de Teletón) para contarme esto, que estaban trabajando con Ian y Renata, que le estaban dando este toque rapero gracias al talento que tiene Ian y su bagaje familiar, y me llamó de inmediato la atención para involucrarme”, cuenta Bórquez.

A partir de entonces, el experimentado MC y el novel rapero comenzaron a reunirse periódicamente. “Para tratar de involucrar a Ian más en el mundo rapero, empezamos a hacer juntas con otros raperos, fuimos a sus casas, estuvimos con Cayu, con Jokker (freestyler), escuchando música, conversando de rap. Fuimos a una batalla callejera de DEM Battles, el Ian cantó ahí”, relata Seo2.

Mientras trabajaba en ideas para musicalizar la campaña televisiva de este año, el ex Makiza fue sumando gente en el camino. Entre ellos, su viejo aliado Sonido Ácido y la cantante Flor de Rap, quienes terminaron sumándose al proyecto en la producción musical y en las voces, respectivamente.

A la sesión de grabación en los estudios Vinilo de Ñuñoa también llegó Manuel “Dunga” Caro, vocalista del grupo de cumbia La Combo Tortuga, además de Renata Ulloa, para terminar de dar forma a una creación colectiva que tomó como base el tema original de Ian. “La canción Hacer sentido la hice yo antes pero para el himno quisimos juntar a todos estos exponentes”, explica Vega, a quien a los tres meses de vida se le diagnosticó artrogriposis múltiple congénita, una condición que afecta a las articulaciones generando falta de movilidad en sus piernas y brazos.

“La idea siempre fue respetar la canción que ya se había creado, por lo tanto tratamos de capturar algunos de los pasajes, de las letras de Ian, que podían resumir de mejor manera lo que podría expresarse en un himno”, comenta Sonido Ácido, nombre artístico de Osvaldo Espinoza, exintegrante de Makiza y productor y colaborador de proyectos como Los Pulentos, Vitami y Sonido Ácido & Los Funkyfrescos.

“La canción se extendió un poco más y pensamos en cómo poder llegar a más personas, en sumar gente que tiene esa llegada con la comunidad más juvenil y hacerlo más crossover. Por eso se pensó en tener lo clásico, lo nuevo y lo popular. Y en ese cruce está lo nuevo de Ian, está lo clásico de Seo2, también el R&B rap de la Flor, y para cerrar esto quisimos sumar a Dunga, que es muy importante para el género tropical y más masivo”, explica Espinoza.

“Se pensó, se hizo y aquí estamos. Así que agradecido del Soni por confiar en mí y que me haya permitido participar en esto”, complementa Caro, quien abandonó momentáneamente el género tropical para aventurarse en las rimas y el fraseo. Algo similar a lo que tuvo que hacer la joven Renata Ulloa, quien si bien sueña con ser periodista, despliega su faceta musical en este trabajo colectivo.

“Cuando chica yo cantaba, pero no tan rap. A mí igual me gusta cantar y para mí fue maravilloso poder participar en esto, además Ian me ayudó a entender las letras”, cuenta sobre la experiencia la embajadora de la cruzada solidaria.

Será, además, una Teletón especialmente cargada al rap y a diversas expresiones vinculadas a la música urbana y a la cultura hip hop. Uno de los sellos que quiso darle a esta edición el director ejecutivo de la Fundación -también fanático del género- y que se traducirá no solo en este himno, sino también en un bloque dedicado al freestyle y a las batallas de MCs durante la tramisión televisiva de 27 horas ininterrumpidas.

“Una de las ideas originales cuando nos juntamos fue eso, potenciar más la aparición del freestyle y de la música urbana en la Teletón”, explica Seo2, quien estará a cargo de la sección. El rap es una tremenda herramienta, el desahogo y lo que le permite expresar, Ian lo sabe”, asegura.