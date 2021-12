Del streaming a las premiaciones: El Juego del Calamar entra en carrera por los galardones de EE.UU.

Es por lejos el momento de mayor auge de las series no habladas en inglés. Con Netflix a la vanguardia, las plataformas de streaming persisten en encontrar el siguiente fenómeno mundial en Europa, Asia o América Latina.

El servicio detrás de The Crown y Stranger things lo halló de manera rotunda con El juego del calamar, el brutal título que se consolidó como el mejor debut de una producción original de la historia de la compañía. Un éxito de audiencia que ahora apunta a romper una marca que siempre ha sido más rocosa para cualquier ficción que no proviene del mundo anglo: los mayores galardones de la televisión de Estados Unidos y competir palmo a palmo con las historias en inglés más elogiadas.

Bajo ese norte, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, y los principales miembros del elenco aterrizaron en Norteamérica a comienzos de noviembre, donde se dejaron ver en instancias de la industria y dialogando mano a mano con la prensa local.

Esa arremetida de Netflix parece estar dando sus primeros frutos. Hace una semana la producción triunfó como Mejor serie revelación - Formato largo en los Premios Gotham, imponiéndose ante títulos como The White Lotus, It’s a sin y The Underground Railroad.

No ganó en Mejor interpretación en serie nueva (donde era candidato su actor principal, Lee Jung-jae), pero su cosecha le sirvió para timbrar un hito que le permite eliminar sospechas entre aquellos que, incluso después del fenómeno de Parasite, dudan que una ficción surcoreana pueda instalarse junto a los mejores estrenos del año.

Este lunes El juego del calamar dio otro paso que puede ser crucial en sus aspiraciones. Los Critics’ Choice Television Awards (Premios de la Crítica Televisiva) le entregaron tres nominaciones: Mejor serie de drama, Mejor actor de drama (Lee Jung-jae) y Mejor serie en idioma extranjero.

Su inclusión en la primera categoría la pone frente a frente con Succession (que lidera el listado, con ocho candidaturas), Evil (segunda, con cinco), This is us, Pose, For all mankind, entre otras. Es decir, con algunos de los títulos que dominan o vienen dominando el mundo de la ficción televisiva en el último tiempo. Para saber si da el batatazo habrá que esperar hasta el domingo 9 de enero.

En tanto, a las 21 hrs. de este miércoles 7 de diciembre se desarrollará la ceremonia de los People’s Choice Awards (en Chile a través del canal E!), donde la serie de Corea del Sur compite por el premio a La serie más maratoneable de 2021 ante algunas de las producciones más comentadas del último año: Cobra Kai, Loki, Mare of Easttown, Outer Banks, Sex/Life, Ted Lasso y The White Lotus.

Todo sirve de cara a la meta final: los Emmy de 2022, que revelarán sus nominaciones a mediados del próximo año. Será su mayor prueba de fuego y una constatación de si el fenómeno alrededor de la ficción sigue firme o se ha diluido.