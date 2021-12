Perreo mundial: Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify por segundo año consecutivo

La popular plataforma de streaming musical Spotify, informó este jueves que Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado del mundo por segundo año consecutivo a nivel global, en aquella aplicación.

Bad Bunny ha acumulado ya más de 9.100 millones de escuchas este año. En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift; en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS; en cuarto lugar, el rapero Drake, y en quinta posición, Justin Bieber.

En el ranking de canciones más escuchadas de 2021 a nivel global, la más reproducida es Drivers license, de Olivia Rodrigo, que acumula más de 1.100 millones de escuchas en Spotify.

En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran MONTERO (Call Me By Your Name), de Lil Nas X, y STAY, de The Kid LAROI con Justin Bieber. La cuarta canción más escuchada del año es otra de Olivia Rodrigo, good 4 u, y el Top 5 lo cierra Levitating, de Dua Lipa con DaBaby.