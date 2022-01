Los herederos de David Bowie venden su catálogo completo por más de 250 millones de dólares

Una noticia millonaria abre la temporada 2022 de la industria de la música mundial. Según reportan diversos medios especializados del Hemisferio Norte, los herederos de David Bowie vendieron los derechos editoriales del catálogo completo del artista a la compañía Warner Chappell Music, por una suma superior a los 250 millones de dólares.

El acuerdo se suma a una tendencia global y al alza (y propulsada por la pandemia): la creciente venta de los derechos editoriales de los catálogos de algunas de las mayores leyendas de la música, cuyos precios se han disparado en el último año y medio para alcanzar valores que hasta hace poco parecían inimaginables.

Con esta firma, Warner Chappell Music, el brazo editorial del sello Warner y una de las gigantes del rubro, controlará a partir de ahora los derechos de publicación musical global de cientos de canciones que Bowie compuso y grabó durante seis décadas de carrera, incluyendo clásicos como Space oddity, Changes, Life on Mars?, Starman Rebel rebel, Heroes y Ashes to ashes, por nombrar algunas.

Según detalla el sitio de The Hollywood Reporter, el acuerdo incluye música de los 26 discos oficiales de Bowie, los dos álbumes de estudio de Tin Machine, junto con pistas lanzadas como sencillos de bandas sonoras y de otros proyectos del músico fallecido en enero de 2016.

Y aunque la compañía no se ha referido específicamente a los términos financieros, diversas fuentes confirmaron al medio que el contrato se alcanzó por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

“Todos en Warner Chappell estamos inmensamente orgullosos de que los herederos de David Bowie nos haya elegido para ser los encargados de uno de los catálogos más innovadores, influyentes y duraderos en la historia de la música”, dijo el copresidente y director ejecutivo de WCM, Guy Moot.

“Estas no son solo canciones extraordinarias, sino hitos que han cambiado el curso de la música moderna para siempre. La visión y el genio creativo de Bowie lo llevaron a ir más allá, lírica y musicalmente, escribiendo canciones que desafiaron las convenciones, cambiaron la conversación y se han convertido en parte del canon de la cultura global. Su trabajo abarcó grandes éxitos del pop y aventuras experimentales que han inspirado a millones de fanáticos e innumerables innovadores, no solo en la música, sino en todas las artes, la moda y los medios. Esperamos poder atender su incomparable cuerpo de canciones con pasión y cuidado mientras nos esforzamos por construir sobre el legado de este ser humano extraordinario”, añadieron desde la compañía.

En nombre del llamado “David Bowie Estate” y RZO, el abogado Allen Grubman señaló: “Estamos realmente complacidos de que el cuerpo musical de David Bowie ahora esté en las capaces manos de Warner Chappell Music Publishing. Estamos seguros de que lo apreciarán y lo cuidarán con la mayor dignidad”.

La noticia llega a sólo días del que hubiese sido el 75 cumpleaños del músico británico, y a poco del aniversario de su muerte, ocurrida el 10 de enero de 2016 a los 69 años, después de una batalla de 18 meses contra el cáncer.

Bruce Springsteen, Bob Dylan, Neil Young y Paul Simon son otros de los músicos que en el último año han vendido parte o el total de los derechos editoriales de sus cancioneros a diversas firmas y por precios exorbitantes. Una movida de “planificación patrimonial” que aprovecha el alto precio que el mercado está pagando por estos catálogos en la actualidad, al tiempo que evita que los herederos del compositor tengan que administrar un activo muy complicado, otorgándoles una gran cantidad de dinero.