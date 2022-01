Ted Gardner: la muerte de uno de los fundadores de Lollapalooza

El líder de la banda The Brian Jonestown Massacre, Anton Newcombe, fue el primero en dar noticias de la muerte de Ted Gardner, histórico representante de artistas y cofundador del festival Lollapalooza en los años 90.

Por medio de un extenso hilo de Twitter el instrumentista lamentó la muerte de quien fue su manager desde 2004. “Estoy muy triste de comunicar la muerte de Ted Gardner. Nuestro manager murió hoy rodeado de su querida familia. Extrañaremos a un gran manager, mentor y amigo. Nuestras condolencias a su familia y amigos”.

Con más de 40 años de experiencia, Ted Gardner inició su carrera manejando el Bottom Line Club en Australia, su país de origen. Su primer trabajo como manager lo tuvo en The Nucleus Agency en los 80 cuando viajó en el tour de Matt Finish, autores de Short Note y Out on These Moments.

Durante esa década se hizo cargo de bandas reconocidas como Men at Work, con quienes abrió un tour para Fleetwood Mac, New Order y Jane’s Addiction, donde conoció a Perry Farrell. Con él, en 1991 lanzaría la primera edición del hoy famoso festival Lollapalooza, el que se hace en Santiago desde 2011.

Una anécdota, comentada por el propio Newcombe en Twitter, refleja el momento de cuando el festival se volvió masivo. Perry Farrell le comentó en cierta ocasión al australiano: “Ted, tenemos a Metallica en el lineup”, a lo que él respondió “Ándate a la mierda, acabas de arruinar el festival”, antes de darse cuenta que la banda estaba al otro lado del teléfono.

Con su esposa Nikki Brown abrieron su propia empresa de administración en 1991 y ahí trabajo con más grandes de la música como Tool, The Cramps, Queens Of The Stone Age y The Verve.

La escena musical anglo pierde así a uno de sus protagonistas en las sombras. En una entrevista para the Australia’s The Music Network del año 2011, citada por el medio Consequence, Gardner definía el estilo de trabajo que lo hizo conocido: