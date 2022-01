Sinéad O’Connor es hospitalizada por tendencia suicida

Ella misma lo confirmó en su cuenta de Twitter, Sinéad O’Connor fue internada en un hospital debido a sus tendencias suicidas. Esto, tras las reciente muerte de su hijo adolescente, Shane.

Hace unos días, la cantante dio cuenta en Twitter de su idea de quitarse la vida, afectada por la partida de su vástago: “He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, escribió.

A renglón seguido afirmó: “He destruido a mi familia. Mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda de persona. Y todos ustedes sólo piensan que soy buena porque puedo cantar. No lo soy”, aseveró.

Pero ese episodio parece haber sido dejado atrás: “Lo siento. No debería haber dicho eso. Estoy con policías ahora camino al hospital. Siento haber molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane esto es sólo un retraso”, escribió en el último mensaje publicado en la red social.

Shane fue encontrado muerto el pasado viernes 7 de enero tras pasar varios días desaparecido. Hasta el momento, se desconocen mayores informaciones sobre el actual estado de salud de la cantante.