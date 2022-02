Nueva denuncia contra la productora de Rust por accidente protagonizado por Alec Baldwin

Octubre de 2021 quedará marcado para siempre en la vida de Alec Baldwin. Durante la grabación de la película Rust, el actor le disparó por accidente a su directora de fotografía, Halyna Hutchins, causándole la muerte. Este lunes 7 de febrero, una demanda fue ingresada en contra de la productora de la película por la médico encargada de atender a Hutchins en el set debido al trauma y shock que le causó el episodio.

De acuerdo al medio Rolling Stone, Charlyn Schaefer declaró haber sufrido un “tremendo shock, trauma y daño emocional severo” luego de haber intentado salvarle la vida a Halyna Hutchins, quien fue herida de bala por el revolver Colt que estaba usando el actor Alec Baldwin en el set de grabación. La doctora “peleó desesperadamente para salvarle la vida, poniendo presión sobre sus heridas, brindándole oxígeno y revisando sus signos vitales” hasta la llegada del helicóptero que la llevó al hospital, indica la demanda.

Si bien el actor es indicado como “no participante” en la acción, la demanda se centra en acusar como responsables a la especialista en armas Hannah Gutierrez-Reed, al asistente de dirección Dave Halls, al encargado de utilería Sarah Zachry y al tutor de armas Seth Kenney. Esta es la cuarta denuncia que sigue al accidente, pues Gutierrez-Reed, el iluminador Serge Svetnoy y el supervisor de guión Mamie Mitchel, también presentaron denuncias contra la productora. Estos últimos también incluyeron a Baldwin entre los acusados mientras que la especialista en armas acusó a Kenney y a la compañía de utilería.

El actor si bien no ha presentado denuncias formales, si declaró en una entrevista con ABC que a el le habían asegurado que el arma estaba descargada y que incluso el no jaló el gatillo sino que simplemente haber corrido el martillo y haberlo soltado antes de que llegara atrás. Este no es el primer accidente de estas características pues otros profesionales del cine también han perdido su vida por fatales accidentes como por ejemplo Brandon Lee.