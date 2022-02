La vuelta de un clásico del rock chileno: reeditan el primer disco de Los Mac’s

Corría el año 1966 en Chile y las disqueras de la época, verían llegar lo que sería el álbum debut de una de las bandas inaugurales del rock chileno: el clásico GO GO/ 22, del grupo porteño Los Mac’s, liderado por David y Carlos MacIver en guitarra y bajo, respectivamente.

Editado originalmente bajo el sello RCA Víctor, el disco contó con diferentes versiones de algunos de los grupos más taquilleros y reconocidos de su época hasta nuestros días: The Beatles, The Shadows, The Rolling Stones, Neil Diamond, Chuck Berry y Bob Dylan, entre otros. El álbum es considerado una obra fundacional y rupturista, la que abriría caminos en la escena nacional con un imponente sonido de guitarras eléctricas, marcado por el propio desenfado generacional de la juventud de aquellos años.

Luego de haber sido descontinuado durante la época de los ‘60, el disco vuelve a reestrenarse de manera histórica para llegar nuevamente a las disquerías de nuestro país, el que ya se encuentra disponible desde el viernes 11 de febrero, en primera instancia en formato CD, además de muy pronto anunciar la fecha del lanzamiento en vinilo.

La reedición es posible luego de un trabajo de restauración de su sonido, el cual fue remasterizado desde las cintas originales del sello IRT, rescatando así detalles inéditos gracias a las nuevas tecnologías. Además, la portada y el arte de álbum, han sido procesadas para mejorar la calidad de colores y definición, rescatando y respetando la esencia de su diseño original pero mejorando y restaurando las fotografías incluidas en el disco.

El lanzamiento se suma a la colección de reediciones que M&E Discos está desarrollando con el fin de preservar las raíces de la genealogía de la música popular en Chile.

Puedes revisar la lista completa de canciones del disco GO GO / 22 (1966) del grupo Los Mac’s aquí:

1. Wolly Boolly (Zamudio).

2. ¿Quieres bailar? (Bobby Freeman).

3. Adios Chica (Johnny Otis).

4. Dónde está mi corazón (D.R).

5. Tengo una chica (Vincent - Otis).

6. Me enamoro fácilmente (Marvin-Welch-Bennet-Rostill).

7. Córrete Beethoven (Berry).

8. Kansas City (Lieber – Stoller).

9. Ruta 66 (Troup).

10. Satisfaccion (Jagger-Richards).

11. Nueva Orleans (Guide-Roister).

12. Ese será el día (Holly).

13. Mi nena me dejo (Arthur-Crudup).

14. Te nombro (Lennon-McCartney).

15. Esta noche es la noche (Dixon-Owens).

16. Todos quieren a un payaso (Leslie – Russell –Lewis).

17. No te comprendo (Willy Morales).

18. El grito watusi (Man – Appell).

19. Quiero ser tu hombre (Lennon – McCartney).