The Weeknd anuncia presentación de su nuevo disco vía streaming

Recientemente la plataforma Prime Video anunció la fecha de estreno mundial de The Weeknd x The Dawn FM Experience, un especial de música inmersiva que expande el último álbum Dawn FM (2022), del cantante multiplatino The Weeknd, el que se estrenará el sábado 26 de febrero por la plataforma Prime Video de Amazon.

“Dawn FM es una muestra magistral de la visión artística y el genio creativo de The Weeknd. Estamos muy orgullosos de trabajar con Abel y XO Records para colaborar en Amazon y compartir esta experiencia visual impresionante, brillante e inmersiva con nuestros clientes globales”, señaló Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, por medio de un comunicado de prensa.

Dawn FM, la última entrega del cantante canadiense, se lanzó hace solo unas semanas y a la fecha, canciones como Sacrifice o Take my Breath gozan de más de 100 mil reproducciones en la plataforma Spotify. El disco, cuenta con la colaboración de Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler The Creator, Lil Wayne y Oneohtrix Point Never.

“Estoy encantado de asociarme con Amazon para estrenar el especial de televisión en vivo más elaborado que he hecho. Bienvenidos a la próxima fase de Dawn FM: un purgatorio de otro mundo donde las actuaciones en vivo, el teatro y las artes escénicas se unen para una noche de fiesta en el club”, señaló Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd, en un comunicado de prensa.

Finalmente, cabe destacar que luego del estreno de The Weeknd x The Dawn FM Experience, el espectáculo estará disponible como un breve EP de 8 canciones, también, por medio de la plataforma Amazon Music