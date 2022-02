Mariana Enriquez nominada a premio Los Ángeles Times Book Prizes

La destacada escritora argentina Mariana Enriquez acaba de ser nominada a un galardón literario internacional, esta vez, el Los Ángeles Times Book Prizes. Esta nominación -en la categoría ficción- se da por su libro Los peligros de fumar en la cama, su primer libro de relatos, publicado en castellano en 2009.

Esta nominación le sigue a las dos que la trasandina obtuvo el año pasado, el Booker Prize y el Kirkus Prize, lo cual reafirma el buen momento que atraviesa la autora de Nuestra parte de noche, la cual también ha sido aclamada internacionalmente. A eso se suma la reciente reedición, en España, de Bajar es lo peor, vía Anagrama, su primera novela, publicada en 1995.

El libro fue traducido por la estadounidense Megan McDowell, y en la misma categoría se encuentran I Love You but I’ve Chosen Darkness, de Claire Vaye Watkins; Harrow, de Joy Williams; American Estrangement, de Saïd Sayrafiezadeh; y In the Company of Men, de Véronique Tadjo.

El anuncio de los ganadores y ganadoras se dará a conocer el 22 de abril.