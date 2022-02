Columna de Marcelo Contreras: Escuchando un disco rayado

“Cuando decir algo sea muy peligroso… canta”. Así reflexiona Elvis en el electrizante trailer homónimo de la cinta a estrenar el próximo 14 de julio, una promesa de justicia con la alicaída imagen del rey del rock -síntesis del máximo fulgor y una estrepitosa decadencia-, figura borrosa para las generaciones más jóvenes.

En el avance, el lente se cierra reiteradamente en su pelvis en movimiento, una oleada sexual excitando audiencias como nunca antes. Para la juventud, el rey que necesitaban. Para los adultos, un monarca de la vulgaridad que merecía ser domesticado. Entonces, lo enviaron al ejército.

Al regreso, empaquetado en un uniforme, fue recibido en televisión por Frank Sinatra. “La Voz” despreciaba el rock & roll. Lo tildaba de falso, obra de matones, banda sonora de la delincuencia. Aborrecía el nivel compositivo “mediante sus reiteraciones casi imbéciles” y el contenido lírico de indisimulada carga erótica “(...) letras socarronas y lascivas -de hecho, sucias-”, como subrayó para un artículo publicado en 1957 por la revista francesa Western World.

Con 42 años, Sinatra estaba consciente de su atractivo marchito con la juventud y que aquella nueva música le resultaba irritante e indescifrable por ramplona. La magnificencia de las orquestas se reducía a una dramática economía de instrumentos aporreados. En los oídos adultos los chicos no cantaban, sino chillaban ininteligibles. Pero Frank reconocía que el rock & roll “tiene uno de los efectos más saludables de todas nuestras contribuciones”, en referencia al impacto fulminante en el mundo entero de este producto netamente estadounidense.

Si las swifties son aguerridas, las fans de Elvis portaban la semilla de la defensa a muerte del ídolo. “La razón por la que a Frank Sinatra no le gusta Elvis es porque no puede contonearse y sólo está celoso”, explicaron Estella y Sarah en el Herald Express en noviembre del ‘57. “¿Por qué? Porque es un viejo crooner. Así que les sugiero que mantengan sus bocas cerradas, y que le digan a Frank, Frank Sinatra, el gran, el mono calvo, que haga lo mismo”.

Días antes, en el mismo medio, Elvis declaró su admiración por Sinatra, pero no dudó en asegurar que equivocaba “de plano” su juicio. “Si no recuerdo mal, él también formaba parte de una tendencia”, replicó el joven astro. “No veo cómo puede llamar a la juventud de hoy inmoral y delincuente. Es la mejor música de la historia y lo seguirá siendo”.

Años más tarde, era el turno del Rey para ningunear y sospechar de los nuevos ídolos de la juventud, The Beatles. No le gustaba su música y cuando los recibió obligado por un acuerdo entre managers en 1965, no fue particularmente amable. En diciembre de 1970 haría comentarios en contra del grupo ante un sorprendido Richard Nixon en la Casa Blanca. Al año siguiente reforzó el ataque en una cita con el capo del FBI, J. Edgar Hoover. “Los Beatles sentaron las bases de muchos de los problemas que tenemos con los jóvenes”, aseguró Presley, “por su apariencia sucia y desaliñada y su música sugerente”.

Estas últimas semanas, las redes sociales han anidado infinidad de comentarios de boomers y Generación X, clamando al cielo porque Bad Bunny agota dos shows en el Estadio Nacional, con un millón de usuarios haciendo fila virtual para la segunda fecha. Los posteos repiten los razonamientos de Sinatra y Elvis para enjuiciar a sus predecesores, con la frescura de un disco rayado. Lo que no se comprende, se desprecia y rotula como señal de decadencia que corroe los pilares del buen gusto, olvidando con altanería que cada generación tiene derecho a sus códigos y preferencias.