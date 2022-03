¡Rock en el Marquee!: cuando los Rolling Stones debutaron en vivo

Cuando vio el cartel en la pared que anunciaba la tocata, Brian Jones se molestó. Para anunciar a la banda que él lideraba, la fórmula era Mick Jagger & The Rollin’ Stones. No le hizo ninguna gracia, pero ya estaba. Finalmente, tras una sucesión de ensayos y preparación de repertorio, los Rolling Stones, nombre que Jones propuso en homenaje a Muddy Waters, debutarían en vivo.

El show estaba programado para el 12 de julio de 1962, en el Marquee Club de Oxford Street, un reputado club de Londres. Como suele ocurrir, la alineación que se subió al escenario aquella primera vez, distaría mucho de la que terminaría siendo la “formación clásica” del grupo. A saber: Mick Jagger (voz), Keith Richards y Brian Jones (guitarras), Dick Taylor (bajo), Ian Stewart (piano) y en la batería, Tony Chapman.

Brian Jones.

Charlie Watts, baterista de la banda Blues Incorporated (liderado por Alexis Korner), si bien ya estaba en la mira de Jones para integrarse al grupo, no estaba muy convencido de unirse. De hecho, ya por entonces el rock n roll y el blues no le terminaban de agradar: lo suyo era el jazz y el cancionero de otra etiqueta.

“Charlie sufría desenvolviéndose entre los particulares ritmos de shuffle y swing que utilizaba Alexis, que pretendía ofrecer al público una mezcla de R&B con Charlie Mingus, algo demasiado alejado de los cánones del jazz tan aclamado en la época -señala Borja Figuerola en su libro Los Rolling Stones - Una crónica espectacular completa y actual del interminable viaje de sus satánicas majestades- ,él sólo quería tocar, cobrar, y mantenerse alejado del rock’n’roll”.

En Blues Incorporated, el cantante era Mick Jagger, y su performance no le era indiferente a Jones. De hecho, al mismo Jones le llegó una opción para incorporarse a la banda de Korner. Pero el blondo guitarrista se negó. “Brian sabía qué quería, y sabía que en la Blues Incorporated nunca lo iba a conseguir: aquél nunca sería su grupo, sino el de Alexis Korner”, apunta Figuerola.

Por esos días, en tocatas junto a otros grupos, Jones conoció a Mick Jagger, Keith Richards y Dick Taylor. El trío simplemente quedó impresionado con el polifuncional músico. “La determinación de Brian cautivó a Mike y Keith, que veían en él a un joven como ellos, pero mucho más experimentado, ¡y con tres hijos! Claro que también aprovechaban para reírse a sus espaldas de su acento provinciano”, explica Figuerola.

Resuelto a montar su propia agrupación, Jones puso un aviso en el diario Jazz News buscando un pianista. Respondió un escocés con cara de bonachón, Ian Stewart. Este, en rigor, estaba interesado en el boogie-woogie más que en el blues o en el rock and roll. “Pero el potencial de Brian, la pasión que transmitía hablando de Jimmy Reed o Muddy Waters, le convencieron”, señala Figuerola. Ese fue el núcleo inicial de The Rolling Stones.

Ian Stewart, "el sexto Stone".

Con el teclista amañado, Jones se dedicó a reclutar al resto, y así, desde la banda de Korner reclutó a Jagger, Richards y Taylor; luego, tras la negativa de Charlie Watts, incorporó al grupo a Tony Chapman.

Así, The Rolling Stones debutaron en el Marquee. El set contó básicamente con algunos clásicos del blues que los Stones mantendrían con el tiempo: Kansas City (Little Willie Littlefield), Baby What’s Wrong (Jimmy Reed), Confessin’ the Blues (Jay McShann), Bright Lights, Big City (Jimmy Reed), I Believe I’ll Dust My Broom (Robert Johnson), Down the Road Apiece (Will Bradley Trio), I Want You to Love Me (Muddy Waters), Bad Boy (Eddie Taylor) I Ain’t Got You (Billy Boy Arnold), Hush Hush (Jimmy Reed), Ride ‘Em on Down (Eddie Taylor), Back in the U.S.A. (Chuck Berry), Kind of Lonesome (Jimmy Reed), Blues Before Sunrise (Leroy Carr), Big Boss Man (Jimmy Reed), Don’t Stay Out All Night (Billy Boy Arnold), Tell Me That You Love Me (Paul Anka), Happy Home (Elmore James), Doing the Crawdaddy (Bo Diddley), y Got My Mojo Working (Ann Cole).

Luego de ese show, la banda siguió presentándose en el Marquee, como banda residente, como lo hacían los Beatles en el Cavern Club. Todo hasta que se acabó por culpa de Keith Richards. Tras una discusión, Keith trató de golpear en la cabeza al responsable del local con su guitarra. El grupo fue despedido.

Luego, hubo nuevos integrantes: Bill Wyman en el bajo y Charlie Watts en la batería. Ian Stewart se mantuvo colaborando permanentemente, fue llamado “el sexto Stone”. Recordando ese puntapié inicial, es que la banda anunció hoy el inicio de una gira por sus 60 años de carrera.