Columna de Marcelo Contreras: Lollapalooza segunda jornada: Un mundo tricolor

Anochece en la segunda jornada de Lollapalooza y los números fuertes valen la pena. Primero ASAP Rocky. El neoyorquino es un carismático chico malo. Ha tenido varios problemas legales de distinto calibre, incluyendo una pelea y arresto en Suecia en 2019 que escaló hasta la presidencia de Donald Trump. En su debut en Chile, Rakim Athelaston Myers mostró su lado duro rapeando, pero también exhibió dotes vocales más que convincentes en una canción como L$D.

Hizo gala de cercanía hasta darse la maña de pedir a una persona del público que le prestara una vistosa chaqueta durante una canción para luego arrojarla a la audiencia. Todo el show se sostiene en su figura. Cada vez que habla a la audiencia, se escuchan truenos. Cuando los temas terminan, arremeten ruidos de derrumbes masivos. Un pequeño dios terrible que sabe mantener la atención.

A$AP ROCKY se presenta en el escenario BANCO DE CHILE STAGE durante el segundo día de Lollapalooza Chile 2022 en el Parque Bicentenario Cerrillos en Santiago, Chile, 19 de marzo de 2022. FOTO: JONNATHAN OYARZUN / LollapaloozaCL A$AP ROCKY performs in BANCO DE CHILE STAGE during the second day of Lollapalooza Chile 2022 at Bicentenario Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 19, 2022. PHOTO:JONNATHAN OYARZUN / LollapaloozaCL

Como número final, Miley Cyrus en plena encarnación de diva pop de múltiples facetas, aunque con acento rockero. El balanceo hip hop de We can’t stop quedó sometido al rock, al punto de torcer camino hacia Where is my mind? de Pixies. Ataviada, peinada y maquillada en una combinación de Agnetha de ABBA y Debbie Harry de Blondie, la ex chica Disney lució espectacular. Para que no quedaran dudas, hizo un gran cover de Heart of Glass de Blondie, como recargó de electrónica furiosa a SMS (Bangerz). Gran número.

Los números previos tuvieron una fuerte predominancia nacional como nunca antes en la historia de Lollapalooza Chile. El contexto pandémico y las bajas en el cartel explican esta atípica situación donde un buen número de artistas locales coparon la jornada para salir jugando. Todos demostraron que el par de años de reclusión no oxida talentos y ganas sino al contrario, brindando grandes shows de categoría internacional.

En el arranque de la tarde sabatina, el cuarteto Slowkiss, formación paritaria liderada por la ex Supernova Elisa Montes, presentó su rock con reminiscencias noventeras y cantado en inglés con total aplomo y volumen, junto a unos cuantos mensajes contra el machismo con palabrotas intercaladas, todo muy rockero.

SLOWKISS se presenta en el escenario AXE STAGE durante el segundo día de Lollapalooza Chile 2022 en el Parque Bicentenario Cerrillos en Santiago, Chile, 19 de marzo de 2022. FOTO: MATIAS ARTIGAS / LollapaloozaCL SLOWKISS performs in AXE during the second day of Lollapalooza Chile 2022 at Bicentenario Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 19, 2022. PHOTO: MATIAS ARTIGAS / LollapaloozaCL

Apenas acabó el último vestigio de un largo feedback de Slowkiss, comenzó el sitar de Hoppo! en el escenario del frente, banda chileno-mexicana donde canta Rubén Albarrán de Café Tacvba. Junto con saludar con la simpatía de siempre, mencionó que el colectivo de nueve músicos llevaba cuatro años sin tocar.

La propuesta evoca a un grupo hippie que enhebra largas piezas con cierta autocondescendencia, a pesar del talento melódico y la voz intacta de Albarrán. Anunció Ocio y gozo como una composición sobre “este sistema que nos tiene trabajando como idiotas todo el tiempo”. La pieza resultó más juguetona que el material previo de larga cocción. “El ocio y el gozo desafinando el negocio”, cantó Rubén. Luego invitó a buscar la discografía no disponible en Spotify. Sacó risas.

HOPPO! se presenta en el escenario LOTUS STAGE durante el segundo día de Lollapalooza Chile 2022 en el Parque Bicentenario Cerrillos en Santiago, Chile, 19 de marzo de 2022. FOTO: RAMON EME / LollapaloozaCL HOPPO! performs in LOTUS during the second day of Lollapalooza Chile 2022 at Bicentenario Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 19, 2022. PHOTO: RAMON EME / LollapaloozaCL

En uno de los escenarios centrales se presentó al mismo tiempo Javiera y Los Imposibles. Los años se sientan bien en Javiera Parra y la banda, que mantiene la misma alineación por décadas destilando experiencia. Hubo covers impecables como una versión eléctrica de La Jardinera de Violeta Parra, Crimen de Gustavo Cerati y, por supuesto, Compromiso de Cecilia. También hubo espacio para éxitos propios como Soy tu agua, probablemente su mejor canción.

Otro clásico nacional en gran momento después de 30 años de carrera, como bien recordaron en el escenario, fue BBS Paranoicos. Con fiel fanaticada dispuesta al moshpit, la banda de punk rock santiaguina es una aplanadora sin señales de desgaste.

Los estadounidenses de Turnstile pusieron punto aparte a la seguidilla de locales, asaltando uno de los escenarios mayores con toda la energía y la actitud para descargar su hardcore punk y rock duro alternativo. A pesar de las ganas, durante los primeros minutos el audio fue sencillamente horrible. Cero batería en el arranque, las guitarras ahogadas, el bajo inaudible. Sólo se oía la voz del cantante Brendan Yates. Aún así, desataron un pogo entre el público. Es el mismo escenario donde Foo Fighters no se escuchó particularmente fuerte.

A cientos de metros en un recinto secundario se presentó en el mismo horario Rubio, el proyecto de la artista nacional Francisca Straube. Acompañada de un baterista y un segundo músico en teclados, con ella repartida entre máquinas y la voz, Rubio es un despliegue de alta tecnología a disposición de composiciones ingeniosas y singulares, de fría sensualidad.

Cayendo la tarde siguió el protagonismo de los artistas chilenos, salvadores de la segunda jornada de Lollapalooza en su regreso. La estrella pop Cami montó un número arrollador donde el eje es su voz dramática, emotiva, que se la juega en todo momento con una mezcla de pop y folclor que le sigue dando singularidad, junto a una trabajada figura. Aunque el show tuvo una breve interrupción cuando la artista viñamarina detuvo la música por una niña perdida, el resto fue una descarga de talento y seguridad que la distingue desde siempre con proyección internacional.

Cami. Foto: Natalia Espina.

A la misma hora, en uno de los escenarios más reducidos, se presentó Pedropiedra, un clásico reciente del pop timbrado en Chile, con sólida banda, la voz segura y un puñado de canciones conocidas gracias a su sólida trayectoria, en una jornada con predominio, como nunca antes, de artistas nacidos en esta tierra en una fecha de Lollapalooza.